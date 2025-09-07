El Bolsón: Una quema descontrolada causa un incendio forestal en el Cerro Montura

El incendio en el cerro Montura, en El Manso, se originó alrededor de las 14:00 del sábado 6 de septiembre, a raíz de una quema de pastizales que se descontroló. Afecta a una zona de bosque nativo en las cercanías de la Ruta Nacional 40 Sur.

El operativo de combate está a cargo del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) con el apoyo de brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y de Parques Nacionales, sumando un total de 20 combatientes. Un helicóptero del SNMF ha sido asignado para el traslado de herramientas y personal a la zona del fuego, que es de muy difícil acceso.

Durante la noche, el fuego se mantuvo sin avance gracias a las bajas temperaturas. Los equipos continúan trabajando en el perímetro con herramientas manuales.

Adicionalmente, las autoridades han emitido una recomendación a la población para que extreme las precauciones, evite realizar quemas y alerte sobre cualquier nueva columna de humo que detecte.

E.B.W.