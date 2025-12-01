14°
Lunes 01 de Diciembre de 2025
sociedad
INTA refuerza la articulación con organizaciones para combatir la plaga de las tucura sapo

El Director del INTA Esquel, Nicolás Nagahama, advierte que los dispositivos actuales no alcanzan para el enorme volumen de la plaga. La institución refuerza talleres de suplementación animal y manejo de agua por la sequía.
El Director del INTA Esquel, Nicolás Nagahama, comento sobre la problemática de la tucura sapo, que hoy se mantiene como un problema emergente en la agenda productiva de la región. Nagahama señaló que este fenómeno se repite cíclicamente cada tres o cuatro años y que este año se suma el agravante de la sequía.

 

Respecto a la sequía, el INTA ya está realizando talleres y capacitaciones enfocadas en la suplementación animal y el manejo del agua para mitigar sus efectos.

 

 

Estrategia y desafíos ante la tucura

El Director del INTA Esquel se centró en la problemática de la tucura y la funcionalidad de los dispositivos de control. Nagahama explicó que los dispositivos que se mencionan están elaborados junto con una cooperativa, y aclaró que no son suficientes para controlar la plaga en su totalidad.

 

Según Nagahama, la única forma efectiva de controlar la tucura, debido al enorme volumen que representa, es "aunando esfuerzo entre instituciones e inyectando financiamiento para poder realizarlo". El trabajo actual del INTA se enfoca en el ámbito predial y en articular con otras instituciones.

 

 

Coordinación institucional en la zona de Cushamen

En este sentido, el Director del INTA Esquel destacó un reciente esfuerzo de coordinación con otras organizaciones que están brindando asistencia en la zona de Cushamen.

 

Esta rápida articulación permite al INTA Esquel ofrecer un acompañamiento de manera técnica a las acciones que se están llevando adelante. Nagahama anticipó que, tras la agenda de la visita del Director Nacional, retomarán el contacto con estas organizaciones en el transcurso de la semana. El objetivo es claro: "mientras más instituciones o más organizaciones estemos trabajando con el mismo objetivo, vamos a llegar a ese objetivo con mejor puerta".

