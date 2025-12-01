Ariel Pereda, Director Nacional del INTA, en Esquel: "Estamos cerca de donde suceden las cosas"

El Director Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ariel Pereda, realizó una visita oficial a Esquel, donde destacó el compromiso de la institución con el territorio y la articulación con los gobiernos locales. Pereda agradeció el acompañamiento del intendente Matías Taccetta, señalando que la presencia municipal es muy importante para el organismo.

El Director Nacional calificó al INTA Esquel como el “INTA PARQUE” y expresó su satisfacción por las capacidades observadas y el compromiso de los productores que se benefician de su trabajo. Pereda subrayó que el objetivo de su visita es "conocer, es poder estar cerca de la gente, de los productores" y de los trabajadores del INTA.

Articulación local y la agenda de desarrollo

Pereda destacó el trabajo articulado que se está realizando con el gobierno municipal, lo cual es motivo de gran alegría para la conducción nacional. Explicó que el INTA es un organismo de ciencia y tecnología con todas las capacidades nacionales puestas al servicio de la sociedad y la comunidad de Esquel a través de la Estación Experimental.

El Director Nacional aclaró que su objetivo no es instalar una nueva agenda, sino conocer la agenda existente y apoyarla, con un mandato claro: el INTA es la institución más federal del Estado Nacional. En este sentido, reafirmó que el INTA está para poner sus capacidades de ciencia y tecnología —a través de investigadores, seleccionistas y técnicos— al servicio de las políticas públicas definidas por el gobierno provincial y municipal.

Pereda manifestó que le llamó gratamente la atención el diálogo con los productores y la "mutua necesidad" de desarrollar el sector en la Patagonia.

Señaló que, ante el crecimiento urbano, la región requiere de ordenamiento territorial y capacidades que el INTA puede ofrecer, buscando fortalecer la agenda en sectores que permitan a las economías regionales dar un salto de calidad y productividad.

Gobernanza y futuro de la institución

Respecto a la preocupación sobre el funcionamiento y la autonomía del INTA tras el "año difícil" que incluyó una intervención, Pereda agradeció el apoyo de la comunidad, de la cual, indicó, la comunidad de Esquel fue parte.

El Director Nacional subrayó que el INTA vuelve a ser una institución autárquica y gobernada por sus consejos. Explicó que la institución tiene la particularidad de que quienes toman las decisiones en el Directorio no son gente del INTA ni de la política momentánea, sino que tienen participación de los productores, la academia y los gobiernos locales.

Pereda aseguró que las discusiones sobre el futuro del INTA se dan dentro de estos consejos, y no son "una directiva vertical", lo que constituye una de las grandes virtudes del organismo. Respecto al presupuesto, indicó que para este año se espera llegar de manera correcta hasta fin de año, y que la previsión para el año próximo, de haber ley de presupuesto, sería un ajuste a través de la inflación del presupuesto actual.

El Director anticipó que el INTA se revisa completamente cada cinco años, y el próximo quinquenio de planificación es el 2026-2030. Señaló que los cambios se darán en función de la discusión sobre qué INTA necesita la sociedad y el sector productivo, y no producto del presupuesto, buscando un INTA mejor.

Finalmente, sobre la asistencia a pequeños productores por la plaga de la tucura sapo en la meseta, Pereda afirmó que el INTA tiene claridad conceptual en atender a todos los diferentes productores (grandes, medianos y de agricultura familiar). Remarcó que la solución a estos problemas particulares requiere la articulación del INTA con gobiernos provinciales, municipales y el SENASA, y aseguró que el organismo seguirá trabajando técnicamente en esos aspectos, canalizando las capacidades a través de las estaciones experimentales.



Taccetta destaca el acompañamiento histórico

Por su parte, el intendente Matías Taccetta también se refirió al trabajo conjunto con el INTA. El mandatario local destacó la importancia de la visita: "Ante todo agradecer la presencia de los directores, es todo un honor para nosotros que alguien esté presente, es la primera vez que un director nacional está acá en nuestra ciudad".

Taccetta enfatizó que la presencia de Pereda es una "demostración que se puede trabajar en conjunto" y ratificó la política de "tener un municipio de puertas abiertas que trabaje articuladamente con las instituciones" de la ciudad.

El Intendente recordó el acompañamiento del municipio al INTA "desde el primer momento, cuando me convocaron los empleados, en aquel momento en el cual tenía la posibilidad de desaparecer como un ente autárquico". Subrayó que este apoyo no es menor, ya que "el municipio es la representación de una sociedad, y sabíamos que la sociedad acompañaba a ellos desde el primer momento, porque saben del trabajo que hacen en el día a día".

Finalmente, Taccetta hizo un agradecimiento público a Nicolás Nagahama y a todo el acompañamiento a las políticas públicas llevadas adelante a través de la Dirección de Producción, a cargo de la doctora Paula Boto.







