Esquel, Argentina
Domingo 07 de Septiembre de 2025
07 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Hoy es la Fiesta de los Ciruelos

La ciudad de Esquel celebra la Fiesta de los Ciruelos en Flor, una propuesta cultural, recreativa y un atractivo natural con los árboles en plena floración.
Por Redacción Red43

El evento se llevará a cabo en la plazoleta de los ciruelos, de 17 a 22 horas, con un cierre musical previsto para las 21:30.

 

El festival contará con un variado cronograma de shows en vivo:

 

  • DJ Maafac (Boris) presentará un set en vivo.

     

  • La cantautora y chelista Leila Cherro ofrecerá una propuesta original y contemporánea.

     

  • El dúo Costa Murillo interpretará clásicos del jazz.

     

  • El gran cierre estará a cargo de la banda tributo a Charly García, Nos siguen pegando abajo

     

Además, el área de Espacios Verdes ofrecerá dos visitas guiadas para conocer más sobre el árbol ornamental protagónico de esta fiesta: Prunus cerasifera variedad Pisardii. El itinerario: 

 

  • 17:30 hs: recorrido sobre el origen y las características de los árboles.

     

  • 18:00 hs: visita inclusiva para personas con hipoacusia, dirigida por Tomás Croba.

     

La fiesta contará con una gran variedad de propuestas, incluyendo 60 puestos de artesanos, manualeros y diseñadores, así como 20 productores locales y una amplia oferta gastronómica. Se invita a los asistentes a disfrutar del paseo cultural y a tomarse una foto bajo la icónica "lluvia de pétalos".

 

 

E.B.W.

 

