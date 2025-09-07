Hoy es la Fiesta de los Ciruelos

El evento se llevará a cabo en la plazoleta de los ciruelos, de 17 a 22 horas, con un cierre musical previsto para las 21:30.

El festival contará con un variado cronograma de shows en vivo:

DJ Maafac (Boris) presentará un set en vivo.

La cantautora y chelista Leila Cherro ofrecerá una propuesta original y contemporánea.

El dúo Costa Murillo interpretará clásicos del jazz.

El gran cierre estará a cargo de la banda tributo a Charly García, Nos siguen pegando abajo

Además, el área de Espacios Verdes ofrecerá dos visitas guiadas para conocer más sobre el árbol ornamental protagónico de esta fiesta: Prunus cerasifera variedad Pisardii. El itinerario:

17:30 hs: recorrido sobre el origen y las características de los árboles.

18:00 hs: visita inclusiva para personas con hipoacusia, dirigida por Tomás Croba.

La fiesta contará con una gran variedad de propuestas, incluyendo 60 puestos de artesanos, manualeros y diseñadores, así como 20 productores locales y una amplia oferta gastronómica. Se invita a los asistentes a disfrutar del paseo cultural y a tomarse una foto bajo la icónica "lluvia de pétalos".

E.B.W.