12°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutAlerta Meteorologica
07 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por lluvias en la provincia

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió un alerta meteorológico de nivel amarillo por lluvias que ha sido declarado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la tarde del martes 9 de septiembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Detalles del fenómeno

Según el reporte oficial, las zonas afectadas experimentarán lluvias de variada intensidad, que en algunos casos podrían ser localmente fuertes. Se estima que la precipitación acumulada alcanzará valores de entre 20 y 40 mm, aunque se advierte que esta cifra puede ser superada en algunos puntos de la provincia.

 

Asimismo, existe la posibilidad de que la precipitación se manifieste en forma de lluvia y nieve mezclada, un fenómeno que requiere especial atención en las zonas más elevadas o con temperaturas más bajas.

 

En caso de emergencia o si necesitas asistencia, recordá comunicarte con Protección Ciudadana las 24 horas del día al 0800-666-2447.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Miguel Hernández, el hombre que eligió sembrar futuro en la estepa patagónica
2
 Chubut realiza segundo llamado para cubrir cargos de las “Residencias del Equipo de Salud 2025”
3
 Planificación de la agenda turística 2025/2026 en Trevelin
4
 Inaugurada la Muestra del Taller de Fieltro en el Museo Regional de Trevelin
5
 Chubut obtuvo el tercer puesto en los Juegos Nacionales de Personas Mayores
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -