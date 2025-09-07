Alerta amarilla por lluvias en la provincia

Detalles del fenómeno

Según el reporte oficial, las zonas afectadas experimentarán lluvias de variada intensidad, que en algunos casos podrían ser localmente fuertes. Se estima que la precipitación acumulada alcanzará valores de entre 20 y 40 mm, aunque se advierte que esta cifra puede ser superada en algunos puntos de la provincia.

Asimismo, existe la posibilidad de que la precipitación se manifieste en forma de lluvia y nieve mezclada, un fenómeno que requiere especial atención en las zonas más elevadas o con temperaturas más bajas.

En caso de emergencia o si necesitas asistencia, recordá comunicarte con Protección Ciudadana las 24 horas del día al 0800-666-2447.

E.B.W.