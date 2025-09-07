12°
Domingo 07 de Septiembre de 2025
07 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Cambio de horario en Chile

A partir de este 7 de septiembre de 2025, el país vecino ajustó sus relojes adelantándolos una hora, dando inicio al nuevo horario de verano. Este cambio busca aprovechar al máximo la luz solar y optimizar el ahorro energético.
A partir de la medianoche de este domingo, 7 de septiembre de 2025, Chile ha implementado su nuevo horario de verano. Los relojes se adelantaron en una hora, dando inicio a la nueva jornada bajo la luz del sol. Este ajuste, que forma parte de la política horaria del país, busca optimizar el uso de la luz natural durante los meses más cálidos.

 

La medida afecta a la mayor parte del territorio chileno y es un cambio recurrente que se lleva a cabo año tras año. Las autoridades chilenas instan a la población a ajustar sus dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, para evitar confusiones en las agendas y actividades diarias. Este cambio de horario significa que las mañanas serán más oscuras por un período, pero las tardes se prolongarán con más luz.

 

La implementación del horario de verano tiene como objetivo principal el ahorro energético y la reducción de la demanda eléctrica durante las horas pico de la tarde. Esta iniciativa busca contribuir a la eficiencia energética del país y al aprovechamiento de las horas de sol para actividades recreativas y comerciales.

 

 

