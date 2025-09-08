12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales EsquelCorcovado
08 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

La Policía destacó un fin de semana tranquilo en Esquel y Trevelin

No hubo incidentes en la ciudad pese a la cantidad de actividades que se desarrollaron. En Corcovado, hubo una detención por abuso de arma de fuego. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El comisario Hugo Melipil, Jefe de la Unidad Regional Esquel, hizo un balance del fin de semana, destacando que no hubo incidentes de gravedad en la zona, a pesar del gran movimiento generado por eventos deportivos y culturales en Esquel y Trevelin.

"Todo ha terminado con los resultados que se buscaban, todo tranquilo. No hemos tenido ningún evento para destacar en la entrevista", señaló el comisario.

 

 

Incidente en Corcovado

 

Sin embargo, Melipil hizo una excepción para relatar un hecho ocurrido en la localidad vecina de Corcovado. El sábado, pasadas las 20:30, personal policial intervino ante una alerta por una pelea en la vía pública que involucraba a tres hombres.

 

Al llegar al lugar, los agentes fueron informados por uno de los involucrados de que otro de los participantes estaba armado. Los uniformados corroboraron la denuncia y procedieron al secuestro preventivo de un arma de fuego de puño y a la detención del sujeto.

 

La investigación inicial reveló que la pelea podría tener un trasfondo personal y que el detenido habría intentado usar el arma contra uno de los otros hombres.

 

La Fiscalía de Esquel tomó el caso, y el hombre quedó detenido hasta la audiencia de control de detención. Según el comisario, la audiencia se realizó el domingo, tras lo cual el imputado, en una causa por abuso de arma de fuego, recuperó la libertad.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -