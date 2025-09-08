La Policía destacó un fin de semana tranquilo en Esquel y Trevelin

El comisario Hugo Melipil, Jefe de la Unidad Regional Esquel, hizo un balance del fin de semana, destacando que no hubo incidentes de gravedad en la zona, a pesar del gran movimiento generado por eventos deportivos y culturales en Esquel y Trevelin.

"Todo ha terminado con los resultados que se buscaban, todo tranquilo. No hemos tenido ningún evento para destacar en la entrevista", señaló el comisario.

Incidente en Corcovado

Sin embargo, Melipil hizo una excepción para relatar un hecho ocurrido en la localidad vecina de Corcovado. El sábado, pasadas las 20:30, personal policial intervino ante una alerta por una pelea en la vía pública que involucraba a tres hombres.

Al llegar al lugar, los agentes fueron informados por uno de los involucrados de que otro de los participantes estaba armado. Los uniformados corroboraron la denuncia y procedieron al secuestro preventivo de un arma de fuego de puño y a la detención del sujeto.

La investigación inicial reveló que la pelea podría tener un trasfondo personal y que el detenido habría intentado usar el arma contra uno de los otros hombres.

La Fiscalía de Esquel tomó el caso, y el hombre quedó detenido hasta la audiencia de control de detención. Según el comisario, la audiencia se realizó el domingo, tras lo cual el imputado, en una causa por abuso de arma de fuego, recuperó la libertad.

E.B.W.