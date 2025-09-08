Un galpón se prendió fuego y causó alarma en el centro

En la tarde de este domingo, en El Bolsón, se declaró un incnedio en un galpón ubicado detrás del Hotel Cordillera, en inmediaciones de Diagonal Merino, a escasas cuadras del centro. Gracias a la intervención del personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el fuego fue controlado a tiempo, evitando que se propagara hacia estructuras aledañas.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos, el aviso ingresó a través del 911 a las 19:10 horas, alertando sobre un foco ígneo en la zona trasera del hotel. De inmediato se despachó la dotación de guardia, que realizó el ingreso por Diagonal Merino.

Al llegar, los bomberos detectaron un incendio activo en el interior de un galpón lindero al hotel, afectando principalmente las vigas, el techo y materiales acumulados en el lugar, entre ellos residuos de todo tipo.

Verificación térmica

Una vez sofocado el incendio, se procedió a revisar la estructura con cámara térmica, para descartar focos calientes o reinicios. El operativo se llevó a cabo sin personas heridas ni viviendas afectadas, confirmaron los bomberos.

En el lugar también colaboró personal de la Policía de Río Negro.

