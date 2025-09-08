Invitó a comer a 4 familiares de su esposo: les dio hongos envenenados y tres murieron

Una comida terminó en una tragedia y la responsable, según la Justicia de Australia, pagará por ello con una larga condena. Erin Patterson, quien asesinó con hongos envenenados a tres de los cuatro familiares de su esposo a los que invitó a un banquete, fue condenada a cadena perpetua en una sentencia histórica.

La mujer de 50 años fue declarada culpable en julio de este año de matar en 2023 a los padres y a una tía de su marido, con el cual estaba en proceso de separación. Ahora, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, le dictó una dura pena que recién le dará la posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años.

Las víctimas fueron Don y Gail Patterson, padres de Simon, esposo de Patterson con quien tiene dos hijos, y Heather Wilkinson, su tía política. El único sobreviviente fue Ian Wilkinson, esposo de Heather y pastor de una iglesia local (foto de abajo). Tras el fallo, el hombre agradeció a la comunidad las “oraciones y mensajes de apoyo” recibidos, aunque pidió privacidad para continuar con el duelo.

La reunión, que comenzó con una oración y un ambiente cordial, quedó marcada por la intoxicación letal que sufrieron a causa del “Hongo de la muerte” (Amanita phalloides), considerado uno de los más venenosos del mundo.

Durante el juicio, Patterson argumentó que el envenenamiento fue accidental y que los hongos ingresaron al plato de ternera sin intención de su parte. Su esposo también había sido invitado, pero finalmente decidió no ir porque se sentía “incómodo” con la situación.

Sin embargo, en julio un jurado de 12 personas la halló culpable de los tres homicidios y del intento de asesinato de Ian Wilkinson, rechazando su versión de los hechos.

"Estoy convencido de que el 16 de julio de 23, cuando inusualmente invitó a Simon, sus padres y su tía y tío a un almuerzo sin los niños para hablar sobre sus inexistentes problemas médicos, lo hizo con la intención de matarlos a todos. No mostró ninguna compasión por sus víctimas", explicó el juez en su sentencia.

El caso ocurrió en 2023 en la localidad de Leongatha, estado de Victoria, y generó una ola de cobertura mediática sin precedentes. Creadores de podcast, documentalistas y cronistas especializados en crímenes y asesinatos viajaron hasta la zona rural de Morwell, cercana al lugar de los hechos, para seguir de cerca el proceso judicial.

Los cuatro familiares de su esposo sintieron malestares físicos después de participar de esa comida, donde degustaron piezas de carne cubiertas con setas, envueltas en hojaldre y acompañadas con puré de papas. Por ese motivo, acudieron al hospital y poco después tres de ellos murieron.

El juez manifestó que Patterson había infligido un “trauma” profundo a las víctimas y a sus familias. “Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas. La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes”, remarcó al leer la condena.

"Considerando las circunstancias agravantes de su delito y las declaraciones de impacto en la víctima, no dudo en concluir que su delito se encuadra en la peor categoría de los delitos de asesinato e intento de asesinato", agregó el magistrado.