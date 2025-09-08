12°
Esquel, Argentina
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Una pelea familiar terminó con sorpresa: llegó la policía y encontró drogas

El “disturbio” entre familiares obligó a la llegada de efectivos de la fuerza. En medio de la trifulca aparecieron marihuana y cocaína. Ocurrió en Comodoro Rivadavia. 
Un operativo policial en una vivienda ubicada en las calles Franzoni y Los Ciruelos del barrio Máximo Abásolo terminó con secuestro de marihuana y cocaína. El procedimiento contó con la participación de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

 

Según relató el segundo jefe de la división, Franco Tranma, “a las 9 horas aproximadamente de este sábado, fuimos convocados por parte de personal de Comisaría Séptima, quienes se constituyeron en un domicilio y al ingresar a la vivienda, en relación a un disturbio familiar, detectan a simple vista en el suelo una bolsa conteniendo lo que se presumía hasta ese momento sustancias estupefacientes”.

 

En el lugar se efectuaron los test de campo correspondientes, que confirmaron la presencia de estupefacientes. “Uno de los test da positiva a cocaína, un peso de 3,7 gramos, esta sustancia estaba distribuída en cinco envoltorios. También se halló sustancia cannabis activa, un total de 22,7 gramos. En esa bolsa se encontraba una balanza que, a pesar de estar fuera de funcionamiento, fue también secuestrada”, explicó Tranma.

 

La Fiscalía dispuso el secuestro de la droga y la notificación de un joven de 25 años, ocupante de la vivienda. “No se los indagó en cuanto a los motivos de la tenencia de la misma en el lugar”, aclaró el jefe policial, quien señaló que se trata de “una familia conocida en el lugar”.

 

Tranma asumió recientemente como segundo jefe de la División de Drogas, tras su paso por la Brigada de Investigaciones. “Hace dos semanas estoy nuevamente en la División de Drogas, en este caso como segundo jefe. Ya he tenido un paso anterior de bastantes años en la división, desde el 2014 hasta el 2019 pertenecí como integrante y en este momento me toca asumir junto a Daniel Debis, con mucho trabajo en la ciudad”, señaló.
Sobre las diferencias con su función anterior, agregó: “Si bien es un área investigativa igualmente, los tiempos son otros y lleva mayor profundidad respecto a las investigaciones, siempre con las directivas que emana la Fiscalía Federal”.

 

 

 

