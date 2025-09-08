Los vecinos lo conocían de pibe, pero cansados que los robe, lo lincharon y mataron

Los vecinos madrugadores del barrio Costa Sur, de Cipolletti tuvieron una sorpresa más que desagradable. En inmediaciones del Salón Comunitario se encontraron con el cuerpo sin vida de un adolescente de 17 años. Había recibido un fuerte golpe en la cabeza, que le produjo la muerte.

Se trata de Bruno Antical, un joven que habría integrado una banda dedicada al robo y al tráfico de drogas, que tenía a mal traer a la comunidad del sector. El jefe de la Unidad Cuarta, comisario Luis Balboa, confirmó el hecho: “su cuerpo estaba tendido en la calle cuando arribó nuestro personal. Por ahora, estamos trabajando para determinar las causas”. La información más fidedigna indica que fue linchado por vecinos cansados de que los robe.

Referentes del Ministerio Público Fiscal encabezan la investigación y se hicieron presentes en el lugar que fue resguardado y en donde trabaja además la Policía de Río Negro a través de sus áreas de investigación.

La acusación pública dispuso las medidas iniciales, entre ellas la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, con el objetivo de establecer la causa y circunstancias de la muerte.

Una de las versiones que circulaban en el barrio es que pudo tratarse de un “ajuste de cuentas” con otro grupo rival. Pero varios vecinos indicaron que se trató de un “linchamiento”. Algunos sostuvieron que “lo encontraron en el techo de una vivienda, espiando para robar” y lo “mataron de un fierrazo en la cabeza.

En otra versión, se dice que lo habrían sorprendido “en el interior de una vivienda” y que tras una golpiza “lo remataron” con un brutal golpe hecho con un objeto contundente. “Después tiraron el cuerpo al medio de la calle”, sostuvieron.

Antical se había criado en Costa Sur y los vecinos lo conocían desde niño. Varios aseguraron que era un dolor de cabeza por sus robos reiterados y su pertenencia a una banda que solía refugiarse en el sector. Por eso pudieron identificarlo con bastante exactitud mientras caminaba por la calle del barrio.