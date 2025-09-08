13°
Una moto sin frenos atropelló a dos peatones

Una menor fue trasladada al hospital con politraumatismos. La moto involucrada es una Gilera 150.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El viernes por la tarde, una motocicleta Gilera 150, que circulaba por la subida de Greda en El Bolsón, perdió el control y atropelló a dos transeúntes.

 

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, el hecho ocurrió cuando el vehículo, con un solo ocupante, aparentemente se quedó sin frenos, lo que derivó en la colisión.

 

 

Como resultado del siniestro, una menor de edad (una de las dos personas embestidas) fue trasladada de urgencia al hospital con politraumatismos, mientras que el conductor de la moto no presentó heridas de consideración.

 

 

O.P.

 

