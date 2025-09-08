Robaron un auto de alta gama en El Maitén y el sospechoso continúa prófugo

Un vehículo de alta gama fue robado este fin de semana en El Maitén. Según informó el Jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, el robo se produjo cuando el propietario del auto, vecino de la localidad, había dejado el vehículo en marcha mientras participaba de un encuentro familiar en un espacio público cercano.

"El dueño del auto lo dejó encendido para calentar el motor, y en ese momento el sospechoso se lo llevó", explicó Melipil.

La investigación policial permitió identificar al presunto autor, quien ya fue individualizado, aunque hasta el momento no se logró localizar ni al sospechoso ni al vehículo sustraído.

El sospechoso habría huido por el Paralelo 42

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ladrón habría utilizado el Paralelo 42, que marca el límite entre Chubut y Río Negro. Esto abrió la posibilidad de que el rodado haya salido incluso de la provincia, dificultando las tareas de localización.

"El vehículo tenía combustible suficiente para recorrer varios kilómetros, y El Maitén está muy cerca del Paralelo 42, lo que facilitó la huida", detalló Melipil.

Consideran que estas condiciones jugaron a favor del delincuente, quien habría planeado la fuga aprovechando tanto el descuido del propietario como las condiciones geográficas de la zona.

Una investigación en marcha y un vehículo aún sin rastros

Aunque el sospechoso ya está debidamente identificado, la policia continúa con la pesquisa para intentar ubicar el vehículo y lograr la detención del responsable.

El hecho genera preocupación en la zona, dado que se trata de un robo inusual por su modalidad y por las dificultades geográficas y jurisdiccionales que presenta el área para la investigación.

Desde la Unidad Regional Esquel se pidió a la población colaborar con cualquier dato que pueda ser útil, especialmente si se observa un vehículo de alta gama circulando fuera de lo común en rutas o caminos rurales.

