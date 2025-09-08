13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El Maitén
08 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Robaron un auto de alta gama en El Maitén y el sospechoso continúa prófugo

Aprovechó que el vehículo estaba en marcha para huir con él. El caso genera preocupación en la Comarca Andina. El sospechoso ya fue identificado, pero aún no se recuperó el rodado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un vehículo de alta gama fue robado este fin de semana en El Maitén. Según informó el Jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, el robo se produjo cuando el propietario del auto, vecino de la localidad, había dejado el vehículo en marcha mientras participaba de un encuentro familiar en un espacio público cercano.

 

"El dueño del auto lo dejó encendido para calentar el motor, y en ese momento el sospechoso se lo llevó", explicó Melipil.

 

La investigación policial permitió identificar al presunto autor, quien ya fue individualizado, aunque hasta el momento no se logró localizar ni al sospechoso ni al vehículo sustraído.

 

El sospechoso habría huido por el Paralelo 42

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ladrón habría utilizado el Paralelo 42, que marca el límite entre Chubut y Río Negro. Esto abrió la posibilidad de que el rodado haya salido incluso de la provincia, dificultando las tareas de localización.

 

"El vehículo tenía combustible suficiente para recorrer varios kilómetros, y El Maitén está muy cerca del Paralelo 42, lo que facilitó la huida", detalló Melipil.

 

 

Consideran que estas condiciones jugaron a favor del delincuente, quien habría planeado la fuga aprovechando tanto el descuido del propietario como las condiciones geográficas de la zona.

 

Una investigación en marcha y un vehículo aún sin rastros

 

Aunque el sospechoso ya está debidamente identificado, la policia continúa con la pesquisa para intentar ubicar el vehículo y lograr la detención del responsable.

 

El hecho genera preocupación en la zona, dado que se trata de un robo inusual por su modalidad y por las dificultades geográficas y jurisdiccionales que presenta el área para la investigación.

 

Desde la Unidad Regional Esquel se pidió a la población colaborar con cualquier dato que pueda ser útil, especialmente si se observa un vehículo de alta gama circulando fuera de lo común en rutas o caminos rurales.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -