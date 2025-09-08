Balance de gestión municipal: "El intendente tiene una visión de Esquel de acá a 30 años"

La diputada se refirió a la reciente inauguración de las nuevas oficinas para la emisión de licencias de conducir. "La verdad es que siempre he acompañado al intendente en las diversas actividades que genera en nuestra ciudad, que son un montón", afirmó. "Contenta porque este es un gran paso. El espacio anterior era reducido y esto se complementa con la gestión que viene haciendo el intendente".Otero también mencionó proyectos de gran envergadura que impulsan el desarrollo de Esquel. “El intendente realmente tiene una visión de un Esquel de acá a 30 años" afirmó la diputada. "Hemos logrado tener un hotel de cinco estrellas que pronto se va a ver cómo se va construyendo y la mano de obra que se ha generado acá, que me parece importante destacar", sostuvo, y añadió que este tipo de logros deben ser valorados por los ciudadanos al momento de votar.Además de los proyectos de infraestructura, la diputada hizo hincapié en el crecimiento de la ciudad en otros ámbitos. "Es una ciudad que viene creciendo, no solamente a nivel de gestión, sino también a nivel de turismo, a nivel deportivo", aseguró. Otero destacó eventos como la "Copa Esquel", que reúne a diversas ligas y que considera una "apuesta sumamente importante".Para finalizar, la legisladora provincial adelantó un hito importante para los vecinos de Esquel. "El intendente tiene la firma de la licitación de Valle Chico, por fin, que es una obra que los vecinos vienen deseando hace tantos años".Con estas declaraciones, Otero reafirmó su apoyo a la gestión de Taccetta, a quien describió como "un intendente que gestiona, que hace, que se dedica".

E.B.W.