Alto Pollo crece con un nuevo área de mesas y coctelería

Alto Pollo es ya un icónico punto para comer en el centro de la ciudad de Esquel, el primer restaurant al peso de la ciudad.



Con diez años en la ciudad, el local ubicado en la esquina de las calles San Martín y Sarmiento apuesta a crecer con una ampliación especial para no ser solo de comida al paso y al peso, sino también punto de encuentro y coctelería



Gustavo Estefanía celebró en Red43 la ampliación del local hacia calle San Martín, donde estaba la cervecería Ombú: “Brindando un espacio para que puedan comer cómodos. Buscamos unos profesionales que diseñaron todo el sector nuevo”.



Alto Pollo sigue siendo autoservice, pero con mesas y nuevas propuestas: La gente ingresa al autoservicio de comida, agarra su plato, se sirve a su gusto. En el sector nuevo, en el turno tarde, vamos a tener un servicio de coctelería. Tragos de distintos sabores, con alcohol, sin alcohol, naturales”.



El crecimiento y la apuesta se dio en un año difícil: “Siempre tenemos que estar tratando de acompañar el crecimiento de la ciudad. Es decir, más cuando sabemos que viene temporada de turismo, tenemos que tratar de tener un poquito más de servicio, ampliar los horarios. Por ahí tenemos meses buenos. Meses que sabemos que se ponen más difíciles. Eso se notó. Se nos hizo muy largo de finalizar de abril a llegar a octubre, que es una de las temporadas de tulipanes. Entonces, quedaron meses muy en el aire”.



Alto Pollo ya es una referencia para los turistas que llegan de sus excursiones y tienen variedad y velocidad en su alimentación, además de las sucursales en Puerto Madryn y El Bolsón: “Los horarios son de 11.30 a 14.30. A la noche, a la tarde, se abre a las 19 y se cierra siempre cuando se va el último cliente”.



SL

