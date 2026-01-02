Verano y mascotas: Fauna Urbana brinda consejos clave sobre hidratación y horarios de paseo

Con las altas temperaturas que se registran en la región, el área de Fauna Urbana Municipal emitió una serie de recomendaciones esenciales para garantizar el bienestar de los animales y mantener la higiene de la ciudad. Patricia Giacobone, coordinadora del sector, apeló a la solidaridad y al "sentido común" de los vecinos para afrontar los desafíos del verano.

Protección contra el calor e hidratación

Una de las primeras medidas mencionadas por Giacobone fue la solidaridad con aquellos animales que no tienen hogar. "Nosotros siempre pedimos que hay que ser solidarios con los animalitos, no nos cuesta nada poner un tarrito de agua en la calle para los animales que lamentablemente andan en la vía pública", expresó.

Para quienes tienen mascotas a cargo, la funcionaria fue tajante respecto a los horarios de recreación para evitar lesiones. Según explicó, el horario de paseo debe ser antes de las 10:00 hs y después de las 20:00 hs. "El piso está muy caliente y ellos en la pata sienten y absorben el calor, se queman, se hacen ampollas y toda esa parte", advirtió. Como ejemplo de buena práctica, detalló que los perros bajo custodia municipal salen a correr diariamente a las 7 de la mañana, priorizando a todos aquellos que están en condiciones físicas y de comportamiento para circular.

Higiene en la vía pública: una cuestión de responsabilidad

Otro eje central del mensaje de la coordinadora fue la limpieza de los espacios comunes. Giacobone recordó que ser un tutor responsable implica salir obligatoriamente con una bolsa para recolectar los desechos. "Juntar la caca de los perros es lo mínimo que podemos hacer para evitar que al vecino que la ensucian no protesten, y tienen la protesta con toda razón", señaló.

La funcionaria insistió en que esta conducta debe mantenerse en todos lados: "Ningún lugar público ni la vereda es un baño, ni así fuera en la Laguna La Zeta". El protocolo sugerido es simple: juntar el residuo, llevarlo de vuelta al domicilio y depositarlo en la bolsa de basura hogareña.

El cuidado del ambiente en vacaciones

Finalmente, comparó la responsabilidad de los dueños de mascotas con la de quienes realizan actividades recreativas en la naturaleza. "Igual cuando vamos a acampar. Salimos, traemos la basura de vuelta. Exactamente lo mismo. Así que eso es ser de persona con sentido común", concluyó, instando a la comunidad a extremar los cuidados para una convivencia armoniosa entre personas y animales.



T.B