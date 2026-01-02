Alerta amarilla por incremento de temperatura en Esquel y la cordillera

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut, informó que rige una alerta amarilla por altas temperaturas.

Desde hoy viernes 2 de enero habrá un incremento en la temperatura de en la zona cordillerana de la provincia, que incluye a Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan valores elevados de temperatura que pueden tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas mayores, niños y quienes padezcan enfermedades crónicas.

La exposición prolongada al sol, la falta de sombra y la actividad física intensa en los horarios centrales del día pueden aumentar los riesgos.

SL