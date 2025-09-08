Karina Otero: "A nivel provincial estamos muy bien"

Karina Otero, diputada provincial, realizó un balance de la gestión provincial.

"Nosotros a nivel provincial estamos muy bien. La Legislatura trabaja diariamente con una gestión que ha superado las horas de sesiones con respecto a los últimos 10 años y hemos sacado proyectos muy positivos, siempre apuntando al desarrollo de nuestra provincia", comentó.

Respecto a los comicios de octubre, Otero sostuvo que es "una elección de medio tiempo". En este sentido, asegura: "Nosotros estamos bien posicionados. Creo que el Gobernador ha impulsado dos candidatos con larga trayectoria dentro de la parte legislativa y en defensa de los chubutenses".

Además, ante la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses llevadas adelante este último domingo, comentó: "Si el gobierno no toma nota de lo que pasó ayer, estaría equivocando el rumbo del país. Creería que van a hacer los ajustes que crean necesarios para poder llegar a octubre un poco mejor posicionados".

Finalmente, agregó: "Nosotros hemos sido muy positivos con respecto a lo que significa Vialidad Nacional, INTA, Radio Nacional. Hemos tenido un posicionamiento desde la Legislatura cuando empezaron con el tema de las bajas y demás. Me parece que son organismos sumamente importantes para la región. Tienen que corregir el rumbo, por supuesto".

R.G.