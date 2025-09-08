11°
Lunes 08 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Karina Otero: "A nivel provincial estamos muy bien"

Otero destacó la gestión provincial y afirmó que los candidatos del gobernador llegan bien posicionados a las elecciones de octubre, al tiempo que pidió ajustes tras la derrota de LLA en Buenos Aires.
Por Redacción Red43

Karina Otero, diputada provincial, realizó un balance de la gestión provincial. 

 

"Nosotros a nivel provincial estamos muy bien. La Legislatura trabaja diariamente con una gestión que ha superado las horas de sesiones con respecto a los últimos 10 años y hemos sacado proyectos muy positivos, siempre apuntando al desarrollo de nuestra provincia", comentó. 

 

Respecto a los comicios de octubre, Otero sostuvo que es "una elección de medio tiempo". En este sentido, asegura: "Nosotros estamos bien posicionados. Creo que el Gobernador ha impulsado dos candidatos con larga trayectoria dentro de la parte legislativa y en defensa de los chubutenses". 

 

Además, ante la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses llevadas adelante este último domingo, comentó: "Si el gobierno no toma nota de lo que pasó ayer, estaría equivocando el rumbo del país. Creería que van a hacer los ajustes que crean necesarios para poder llegar a octubre un poco mejor posicionados".

 

Finalmente, agregó: "Nosotros hemos sido muy positivos con respecto a lo que significa Vialidad Nacional, INTA, Radio Nacional. Hemos tenido un posicionamiento desde la Legislatura cuando empezaron con el tema de las bajas y demás. Me parece que son organismos sumamente importantes para la región. Tienen que corregir el rumbo, por supuesto". 

 

 

R.G.

 

