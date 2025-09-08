11°
Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

"La Muni Cerca Tuyo" desembarca en el barrio Ceferino

El programa municipal llevará a cabo un completo operativo de limpieza, forestación y atención a los vecinos en la sede del Grupo Joven Ceferino.
El programa "La Muni Cerca Tuyo", que busca acercar las diversas áreas del gobierno municipal a los barrios de la ciudad, realizará un nuevo operativo este jueves 11 de septiembre de 9 a 17 horas en el barrio Ceferino. La jornada se desarrollará en el Grupo Joven Ceferino, donde los vecinos podrán interactuar de forma directa con los funcionarios para plantear sus inquietudes y necesidades.

 

 

La subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, destacó la importancia de esta iniciativa: "Vamos a empezar a trabajar en el Ceferino a partir de las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar esperando a la gente que se acerque para poder ayudar o visitar nosotros también el barrio, como lo hacemos con los funcionarios, hacer recorridas en las casas y en los lugares que ellos nos soliciten nuestra presencia". La funcionaria agregó que se ha previsto una gran cantidad de consultas y que las distintas áreas ya están trabajando en el barrio para anticiparse a las demandas.

 

 

GIRSU y Espacios Verdes presentes con servicios esenciales

 

 

El operativo contará con la participación de la gerencia de GIRSU y la dirección de Espacios Verdes, que llevarán a cabo tareas específicas para mejorar las condiciones del barrio. Mariana López Rey, gerente de GIRSU, informó que se establecerán puntos de acopio para la recolección de residuos voluminosos, como "chatarra, restos metálicos, lavarropas, heladeras viejas".

 

 

La funcionaria solicitó la colaboración de los vecinos para que no saquen los residuos de inmediato, a fin de "mantener el orden" y "agilizar el trabajo". Los puntos de acopio serán informados a lo largo del día de hoy y mañana. Además de la recolección, se realizarán limpiezas de microbasurales y se distribuirán imanes informativos para reforzar la concientización sobre la separación de residuos.

 

 

Por su parte, Carolina Lemir, directora de Espacios Verdes, indicó que su área realizará la recolección de ramas y la plantación de árboles en veredas y espacios públicos. Además, se hará hincapié en la prevención de incendios, un tema de vital importancia para el barrio que "colinda con el bosque comunal". Se entregarán folletos con recomendaciones básicas para evitar riesgos, como la remoción de cercos hechos con ramas, que representan un grave peligro en caso de incendio.

 

 

