Jurado popular decidirá si hubo legítima defensa o un homicidio intencional en la muerte de Pardo

La fiscal Rafaella Riccono y la funcionaria, Gabriela Balbuena, expusieron las circunstancias de la detención y formalizaron la investigación del hecho que terminó con la vida de Arturo Walter Pardo. Para permitir que la investigación avance, fundamentalmente durante los primeros días, Riccono pidió el dictado de la prisión preventiva. El juez José Luis Ennis, dispuso la medida por el plazo de treinta días.

El lunes a la 1:00 de la madrugada, luego de una comida familiar, se produjo una fuerte discusión entre Walter Pardo y su hermana. Pardo agarró un palo trató de agredir a su hermana y golpeó la cabeza del imputado, este agarró un cuchillo y le asestó una puñalada a Pardo en el sector izquierdo del tórax. La estocada alcanzó órganos vitales, provocándole la muerte. El hecho ocurrió en el patio de una vivienda del Barrio Alborada, en Trevelin.

El imputado dio su versión de los hechos en la audiencia. La Fiscalía sostiene que hay al menos tres versiones que relatan una secuencia distinta de lo sucedido. En los próximos días se realizarán varias medidas de investigación, procurando establecer lo sucedido.

La defensa buscará demostrar que el acusado actuó en ejercicio de la legítima defensa. Ríccono señaló que a escasas horas del hecho y habiendo más de una versión respecto de lo ocurrido, la Fiscalía necesita asegurar las condiciones para que la investigación pueda llevarse a cabo sin entorpecimiento y determinar cómo efectivamente ocurrieron los hechos.

Para evitar el entorpecimiento de la investigación, las acusadoras solicitaron el dictado de la prisión preventiva del imputado por el plazo de un mes y medio.

El defensor particular Daniel Sandoval se opuso, ofreció un domicilio alternativo para que el imputado no tome contacto con los testigos.

El juez consideró que están dados los requisitos procesales para dictar la prisión preventiva, aunque en este caso, por sus particularidades, entendió suficiente el plazo de un mes.

