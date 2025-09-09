Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"

Paula Arbe es la abogada de 5 de los 60 trabajadores de Dicasur de Trevelin, que continúan su reclamo tras dos meses sin cobrar, entre otras irregularidades marcadas en estos últimos meses.

La profesional marcó que la "han apoderado para que gestione sus derechos" y hasta el día de hoy "no se les ha comunicado absolutamente nada. De hecho, una de las situaciones que me han comentado los cinco trabajadores que yo represento junto con el Dr. Iván López es que estaban teniendo que ir hasta el frigorífico a hacer nada, a mirarse las caras, a esa situación generaba conflicto y tensiones entre los propios trabajadores".

Puntualmente, los trabajos que requerían personal: "no sabemos cómo, a quiénes, cuánto y cómo se les paga", y esa situación se sumó a la falta de pagos quincenales y mensuales en los respectivos casos.

La carta documento enviada, llegó en un día difícil para la trama de Dicasur: "Enviamos una carta de documento a la empresa y una de ellas llegó justo el día del incendio", pero más allá de eso: "es una situación muy angustiante para ellos que hay que contemplarla en en estas reuniones, situaciones que hacen a a la falta de atención sobre su dignidad como trabajadores y como personas, que se quemaron los cables del aparatito, que ellos discan en la llegada, la presencialidad a su puesto laboral y ese aparato no está conectado a nada. Entonces es una situación humillante para ellos tener que ir a apretar el botón".

Amparados en la ley laboral, al estar notificada la empresa pueden hacer retención de tareas: "A su vez están yendo al lugar de trabajo sin que ellos les permita buscar otro tipo de ingresos, alguna changa, lo que sea que les salga para el sustento diario.

La empresa "hace años que está en concurso", detalló la abogada, por lo que ese factor no modifica la denuncia: "no se pueden amparar en la excusa de que están en concurso para evadir responsabilidades que surgen ahora. El día viernes mi participación en la audiencia está supeditada a que lo autorice secretaría y que las partes estén de acuerdo. De todos modos vamos a hacer presentaciones para tener una audiencia de manera individual con los trabajadores que nosotros representamos".

Frente a las posibilidades, la abogada descarta en principio la realización de una cooperativa de trabajo dado que sería muy arduo "y esta situación requiere una solución inmediata, al menos la de el pago de los salarios" y la responsabilidad no es una unipersonal porque "es una SRL".

Con la expectativa puesta en la audiencia de este viernes, donde la abogada explica que "Nataine a través de su abogado manifestó eh muchísima predisposición, pero bueno, con la predisposición no hacemos nada".

