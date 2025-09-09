Nuevo curso online de manipulación de alimentos con validez nacional

Antonella Rubilar y Benjamín Lobos dialogaron con Red43 sobre la realización de un nuevo curso de manipulación de alimentos.

El Curso Nacional de Manipulación de Alimentos, auspiciado por CAMOCH y CAME, tiene la particularidad de ser completamente online, lo que posibilita su realización desde cualquier lugar. Además, cuenta con un aval oficial que extiende su validez por 3 años.

"Hemos tenido una experiencia espectacular con el curso porque al haberlo hecho virtual hemos logrado ayudar a la formación de muchas personas que por el tema de horarios, movilidad o que no están en Esquel, se puedan formar a través de sus celulares. La plataforma educativa es muy sencilla, les mandamos los manuales, los videos y la información de la pizarra de las charlas que damos, y a través del Whatsapp resolvemos todas las consultas", comentó Benjamín.

El valor del curso es de $50.000 si se realiza por primera vez, y de $45.000 para renovarlo, y ambos pueden abonarse en cuotas. En el precio está incluida la cursada con el acompañamiento de los profesionales, el material de estudio y la emisión del carnet. Además, hay un 30% de descuento para los socios de la Cámara de Comercio, y para los grupos de más de 10 personas.

"Hasta la fecha, la ley exige que el carnet de manipulación de alimentos lo tenga toda persona que trabaje en contacto con alimentos, por ejemplo, un transportista, un cajero, alguien que trabaja en una verdulería como atención al público, algún emprendedor. Todo aquel que quiera vender alimentos debe tener el carnet", remarcó Antonella.

Si bien las cursadas pueden realizarse de forma online, la realización de los exámenes es presencial. Ya hay fechas para cada mes de lo que resta del año para rendir el examen y obtener el carnet. La próxima es el miércoles 17 de septiembre, a las 9:00 hs, en Av. Fontana 574.

Para realizar la inscripción, comunicarse con los números 2945465243 o 3515156359.

R.G.