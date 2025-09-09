Colisión en Trevelin deja dos autos con daños importantes

En la mañana de este martes 9 de septiembre se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta Nacional 259 con la calle Padre Grasso, en el acceso norte a Trevelin.

Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Golf y una Fiat Strada que circulaban en dirección Trevelin-Esquel cuando se produjo el impacto.

La colisión provocó importantes daños en la estructura y carrocería de ambos vehículos y, afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Según detallaron desde la Comisaría de Trevelin, ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, con resultado de 0,0 g/l, y la documentación de los vehículos estaba en regla.

Continúan las investigaciones para determinar cómo se produjo el accidente.

R.G.