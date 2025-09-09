13°
Martes 09 de Septiembre de 2025
09 de Septiembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Colisión en Trevelin deja dos autos con daños importantes

Esta mañana, sobre la Ruta 259 colisionaron un Volkswagen Golf y una Fiat Strada. Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales. 
En la mañana de este martes 9 de septiembre se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta Nacional 259 con la calle Padre Grasso, en el acceso norte a Trevelin.

 

Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Golf y una Fiat Strada que circulaban en dirección Trevelin-Esquel cuando se produjo el impacto.

 

La colisión provocó importantes daños en la estructura y carrocería de ambos vehículos y, afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

 

Según detallaron desde la Comisaría de Trevelin, ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, con resultado de 0,0 g/l, y la documentación de los vehículos estaba en regla.

 

Continúan las investigaciones para determinar cómo se produjo el accidente. 

 

 

R.G.

 

