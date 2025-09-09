Dicasur: "Nos vamos sin una respuesta concreta"

Luego de la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, Tomás Ríos, delegado del Gremio de la Carne, denunció que la empresa Dicasur no presentó ninguna propuesta para resolver la grave situación de los trabajadores del frigorífico. En una conferencia de prensa, Ríos afirmó que la firma no dio ninguna respuesta favorable a la deuda de dos meses de sueldo y cuatro quincenas que se les adeuda.

El representante legal de Rafael Nataine, el doctor José Venancio, habría manifestado que "la situación no es para nada buena" y que la empresa no tiene dinero para saldar la deuda con el personal. Ante esta falta de soluciones, el sindicato instó a los trabajadores a iniciar presentaciones legales para asegurarse una indemnización en caso de que la firma cierre.

La propuesta de la cooperativa y el "fraude laboral"

El apoderado de la empresa propuso deslizó la idea de ceder el frigorífico a los trabajadores para que formen una cooperativa, pero Ríos se mostró pesimista al respecto. "Las cooperativas de trabajo son fraude laboral porque terminan cerrando", dijo el delegado. Al fundamentar su rechazo, el dirigente gremial recordó que una iniciativa similar en el frigorífico fracasó en el pasado y que, de hecho, la situación actual de los 60 trabajadores de Dicasur es muy diferente.

"Éramos cuatro trabajadores con una propuesta para organizar una cooperativa en el frigorífico de Esquel y la propuesta no prosperó. Hoy hay 60 trabajadores que se tendrían que hacer cargo de un frigorífico y, lamentablemente, no funciona", agregó.

Además, Ríos lamentó la faena clandestina que, según él, se ha apoderado del mercado desde 2019, y criticó la falta de control de Bromatología local. "La cadena de frío que tiene la salud alimentaria, esa carne no la tiene. Te das cuenta con solo verla en la góndola", aseguró.

Un llamado al gobierno de Chubut

El delegado de la Carne hizo un llamado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para que "mire un poquito" a los trabajadores de Trevelin, gente que "toda su vida laburó, madrugó, transpiró la camiseta y aportó a la provincia".

"Acá hay 60 puestos de laburo, y esa gente trabajó en la actividad privada y aportó a la provincia durante 30 años. Hoy la provincia debería tener un gesto con esos trabajadores", manifestó el dirigente.

Finalmente, Ríos confirmó que habrá una nueva audiencia el viernes en la Subsecretaría de Trabajo, con la presencia del dueño de la empresa, Rafael Nataine. Además, el sindicato de Empleados Municipales fue el único que se solidarizó con la causa del Gremio de la Carne.

