Artesanas de Chubut se destacan en la colección textil “Territorio Creativo 2025”

La Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Chubut ha oficializado la nueva colección “Chubut Territorio Creativo 2025”, una iniciativa que celebra el talento de 29 artesanas, diseñadoras y artistas visuales de diversas localidades de la provincia.

La colección está integrada por 34 piezas textiles en 14 conjuntos completos, que fueron seleccionados entre 87 prendas y accesorios presentados entre julio y agosto. Las obras provienen de 12 localidades: Río Pico, Epuyén, Paso del Sapo, El Maitén, Trevelin, Rawson, Puerto Madryn, Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Camarones.

Homenaje a la identidad chubutense

Esta edición rinde homenaje al “pulso vital de la identidad chubutense” a través del hacer femenino, ya que todas las participantes fueron mujeres. La iniciativa nació en 2024 con el fin de visibilizar el trabajo de hilanderas, tejedoras y emprendedoras que, con sus creaciones, mantienen viva una tradición que une generaciones.

Las piezas seleccionadas reflejan la riqueza estética y técnica del sector textil, interpretando la naturaleza y la identidad de la provincia a través de sus diseños. Cada obra es un homenaje al viento, la estepa, el mar y los cielos patagónicos.

Entre las artistas que forman parte de la colección se encuentran: Carmen Salvador, Dora González, Diana Silbering, Celina Kriedel, Julia Rossi, Mónica Cudugnello, Karina Fernández, Ruth Carvalho, Mabel Segovia, Judith Bensimón, Alejandra Caporale, Adriana Gianina, Brenda Schachner Subirón, Daniela Vidal Alonso, María del Carmen Tejeda, Raquel Guterman, Norma Galleguillo, Laura Castro, Gabriela Carrimán, Alicia Guzmán, Mariela Alejandra Pereyra y la Fundación “Manos Patagónicas para Fieltro Patagónico”.

