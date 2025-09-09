Alerta amarilla por vientos en Chubut para mañana

09 de Septiembre de 2025
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde del miércoles 10 de septiembre. El anuncio se basa en un informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Las zonas afectadas serán Gastre, Paso de Indios, el oeste de Telsen y el oeste de Mártires. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.
Ante cualquier emergencia o necesidad de ayuda, la Subsecretaría de Protección Ciudadana habilitó la línea telefónica 0800-666-2447.
F.P
