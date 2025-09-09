La Municipalidad de Esquel inicia un plan de reparación de casas tuteladas

En una conferencia de prensa, la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa, anunciaron el lanzamiento de un programa de refacción y arreglo de las 11 casas tuteladas que administra la Municipalidad de Esquel. El principal propósito es asegurar que estas viviendas, un recurso fundamental para adultos mayores y personas con discapacidad, estén en óptimas condiciones.

Juan Ripa explicó que, si bien ya venían realizando reparaciones de emergencia, la propuesta ahora es abordar las necesidades de forma integral. Los trabajos planificados abarcan una variedad de tareas, desde la reparación de redes de agua y gas hasta la refacción de baños para mejorar la accesibilidad. También se hará una limpieza integral de los tanques de agua, una labor pendiente desde hace un tiempo. Ripa señaló que, en principio, los trabajos los realizará personal municipal, aunque no descartan la contratación de empresas externas para tareas más complejas, tal como se ha hecho recientemente en el CICAL.

Marcelina Angiorama detalló que el programa se ejecutará en etapas. Primero, se realizará un relevamiento exhaustivo de cada una de las viviendas para priorizar las reparaciones más urgentes. La intención es que las obras se completen de forma paulatina a lo largo del año. El financiamiento será con fondos municipales, aunque se mantendrán atentos a la posibilidad de acceder a programas de financiamiento provinciales o nacionales.

La funcionaria también destacó la importancia de coordinar con los ocupantes de las viviendas, ya que algunas reparaciones requerirán que los residentes sean reubicados temporalmente. Para ello, se trabajará en conjunto con las direcciones de Adultos Mayores y Discapacidad. Ambos funcionarios subrayaron que, además de los arreglos, es crucial establecer un plan de mantenimiento regular para que el esfuerzo municipal no sea en vano y las casas se mantengan en buen estado a largo plazo.

E.B.W.