El deporte chubutense llega a los JADAR: comienza la competencia para los atletas de la provincia

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025 han dado inicio a sus competencias, y la provincia de Chubut ya está representada por una delegación de 49 deportistas. Los atletas, provenientes de ocho localidades, se desempeñarán en 18 disciplinas, 15 de ellas convencionales y 3 adaptadas, en esta primera edición del certamen nacional. Las sedes de las competencias son Rosario, Rafaela y Santa Fe, y la cita deportiva se extenderá hasta el 14 de septiembre.
Los deportistas de la cordillera
La comarca andina cuenta con una fuerte representación de Esquel y Trevelin en la delegación chubutense.
-
De Esquel, competirán Agustina Escudero en Gimnasia en Trampolín, Juan Esteban Varrente en Squash y David Gómez en Judo.
-
De Trevelin, Valentino Ibarra se medirá en Pentatlón Moderno.
La delegación también incluye a atletas de Trelew, Comodoro Rivadavia, Gaiman, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento, sumando en total a 49 jóvenes talentos que buscarán destacarse a nivel nacional.
Otros representantes provinciales
-
Comodoro Rivadavia: Neheun Foncuberta (Taekwondo), Antonella Smart (Judo), Nahuel Orellana (Levantamiento de Pesas), Tiziano Ramos (Levantamiento de Pesas), Pablo Tahir (Levantamiento de Pesas), Milagros Barría (Boccia), Thomas Alejandro Bustamante (Ciclismo MTB), Moira Miranda (Triatlón) y Agustín Bellido (Triatlón).
-
Trelew: Sabrina Chiesa (Squash), Leandro Daroca (Squash), Marlene Koss (Atletismo), Candela Velázquez (Canotaje), Axel Andres Galdames Mac Burney (Ciclismo MTB), Martina Arguiano Salinas (Gimnasia en Trampolín), Gabriel Echegaray (Wushu Kung Fu), Kevin Carrizo (Wushu Kung Fu), Adriana Stagnitta (Wushu Kung Fu), Miguel Montes (Wushu Kung Fu), José Funes Matcio (Wushu Kung Fu), Sergio Ibáñez (Wushu Kung Fu), Ramírez Azucena (Wushu Kung Fu) y Verónica Olavarría Arancibia (Wushu Kung Fu).
-
Rawson: Ramiro Carballo (Remos), Ciro Nahuel Epulef (Levantamiento de Pesas), Giuliana Curcio (Levantamiento de Pesas), Ariel Proboste (Lucha), Alexis Sebastián Verón (Lucha), Gabriel Meliñanco (Lucha), Néstor Fabián Gallardo (Lucha), Salma Antorena (Tiro Deportivo) y Agustín Boillos (Wushu Kung Fu).
-
Puerto Madryn: Oliver Delhom (Squash), Abigail Cambareri (Taekwondo), Xiomara Troncozo Sánchez (Ciclismo de Ruta) y Amaia Lucía Álvarez Sandoval (Ciclismo de Ruta).
-
Gaiman: Carol Hughes Leila (Canotaje), Emilio Agustín Carazo (Canotaje), Héctor Mauricio Colín (Canotaje), Lorenzo Yofre (Canotaje), Sergio Markieviche (Para Atletismo) y Zoe Franco (Tiro Deportivo).
-
Sarmiento: Camila Fuenzalida (Pentatlón Moderno), Joaquín Serio (Pentatlón Moderno) y Catalina Serio (Pentatlón Moderno).
F.P