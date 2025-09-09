Un símbolo de orgullo: el Ejército restauró el escudo nacional de Esquel

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel ha finalizado la restauración del escudo nacional ubicado en la falda del Cerro XXI, una tarea que el Jefe del Regimiento, Marcelo Lagraña, calificó como un anhelo de su gestión.

La iniciativa fue posible gracias a la donación de pintura por parte de ciudadanos de Esquel. Lagraña agradeció de manera especial a Ricardo Bustos, quien gestionó los insumos, y a Óscar Peña y Miguel Muniagurria, del corralón La Legión Materiales, quienes donaron la pintura desinteresadamente.

El escudo data de 1946, cuando el entonces Regimiento de Infantería de Montaña XXI inició su construcción. En 1964, con la instalación del Regimiento de Caballería 3, se le añadió la nomenclatura “C3” debajo del emblema. Lagraña expresó el orgullo que representa para el regimiento y para la ciudad tener este símbolo patrio en el acceso.

Convocatoria para el Servicio Militar Voluntario

Además, el jefe del regimiento informó que la oficina de incorporación al Servicio Militar Voluntario mantiene la inscripción abierta durante todo el año, de 8 a 14 horas. El proceso de preselección de los futuros soldados voluntarios se realizará una vez que el Ejército Argentino dé la orden de incorporar, lo cual aún está “en veremos”.

F.P