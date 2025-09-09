La Municipalidad de Esquel avanza con la construcción de reductores de velocidad en distintos sectores de la ciudad

En este marco, actualmente se están desarrollando tareas en la intersección de avenida Alvear y Mitre, donde se retiró el deteriorado reductor plástico y se avanza en la construcción de un nuevo reductor de hormigón.

Los trabajos comenzaron días atrás y en los próximos días se procederá al hormigonado de la primera mitad, permitiendo mantener habilitada la circulación vehicular, para luego completar la segunda parte de la obra.

Desde el Municipio se informa que estos trabajos continuarán en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando aquellos sectores con mayor circulación y tránsito peatonal, con el objetivo de prevenir accidentes, ordenar el tránsito y cuidar la integridad física de los vecinos.

F.P