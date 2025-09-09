11°
Esquel, Argentina
Martes 09 de Septiembre de 2025
09 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel avanza con la construcción de reductores de velocidad en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Esquel, a través de personal de la Secretaría de Obras Públicas, lleva adelante un plan de trabajo para la construcción de nuevos reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad
Por Redacción Red43

En este marco, actualmente se están desarrollando tareas en la intersección de avenida Alvear y Mitre, donde se retiró el deteriorado reductor plástico y se avanza en la construcción de un nuevo reductor de hormigón.

 

 

Los trabajos comenzaron días atrás y en los próximos días se procederá al hormigonado de la primera mitad, permitiendo mantener habilitada la circulación vehicular, para luego completar la segunda parte de la obra.

 

 

Desde el Municipio se informa que estos trabajos continuarán en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando aquellos sectores con mayor circulación y tránsito peatonal, con el objetivo de prevenir accidentes, ordenar el tránsito y cuidar la integridad física de los vecinos.

 

 

F.P

 

