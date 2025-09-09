11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
09 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Pagos de ANSES: jubilados, pensionados y AUH cobran este miércoles

Enterate quiénes cobran mañana, con un aumento del 1,90% y un bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Anses informó el cronograma de pagos para el miércoles 10 de septiembre. Los pagos incluyen un aumento por movilidad del 1,90 por ciento.

 

 

A continuación, el detalle de las prestaciones que se abonarán:

 

 

Quiénes cobran mañana:

 

  • Pensiones No Contributivas: Los titulares con documentos terminados en 4 y 5 recibirán su haber junto con el bono de 70 mil pesos.

     

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: Cobran los titulares con documentos finalizados en 2. También recibirán el bono de 70 mil pesos.

     

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: Cobran los titulares con documentos terminados en 2.

     

  • Asignación por Embarazo: Cobran las titulares con documentos finalizados en 0.

     

  • Asignación por Prenatal: Cobran las titulares con documentos terminados en 0 y 1.

     

  • Asignación por Maternidad: Se abonan a todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre.

     

 

Cómo consultar fecha y lugar de cobro:

 

Para consultar la fecha y el medio de cobro, los beneficiarios pueden utilizar las siguientes opciones:

 

  1. A través del sitio web de ANSES, seleccionando la opción "Calendario de pagos".

     

  2. Ingresando a la plataforma "mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego dirigiéndose a "Cobros" y "Consultar fecha y medio de cobro".

     

  3. Utilizando la "app mi ANSES" e ingresando a "Mis datos" y "Mis fechas de cobro".

     

  4. Mediante la "Atención Virtual", donde se debe iniciar una atención, elegir "Consultas rápidas" y finalmente "Cuándo y dónde cobro".

     

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
2
 Yanet Alejandra Toledo QEPD
3
 Esquel: el exdiputado Igón compensará al hospital y no irá a juicio
4
 Nuevo curso online de manipulación de alimentos con validez nacional
5
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -