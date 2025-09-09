Pagos de ANSES: jubilados, pensionados y AUH cobran este miércoles

El Anses informó el cronograma de pagos para el miércoles 10 de septiembre. Los pagos incluyen un aumento por movilidad del 1,90 por ciento.
A continuación, el detalle de las prestaciones que se abonarán:
Quiénes cobran mañana:
Pensiones No Contributivas: Los titulares con documentos terminados en 4 y 5 recibirán su haber junto con el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones mínimas: Cobran los titulares con documentos finalizados en 2. También recibirán el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: Cobran los titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Embarazo: Cobran las titulares con documentos finalizados en 0.
Asignación por Prenatal: Cobran las titulares con documentos terminados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad: Se abonan a todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro:
Para consultar la fecha y el medio de cobro, los beneficiarios pueden utilizar las siguientes opciones:
A través del sitio web de ANSES, seleccionando la opción "Calendario de pagos".
Ingresando a la plataforma "mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego dirigiéndose a "Cobros" y "Consultar fecha y medio de cobro".
Utilizando la "app mi ANSES" e ingresando a "Mis datos" y "Mis fechas de cobro".
Mediante la "Atención Virtual", donde se debe iniciar una atención, elegir "Consultas rápidas" y finalmente "Cuándo y dónde cobro".
