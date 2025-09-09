Pagos de ANSES: jubilados, pensionados y AUH cobran este miércoles

El Anses informó el cronograma de pagos para el miércoles 10 de septiembre. Los pagos incluyen un aumento por movilidad del 1,90 por ciento.

A continuación, el detalle de las prestaciones que se abonarán:

Quiénes cobran mañana:

Pensiones No Contributivas: Los titulares con documentos terminados en 4 y 5 recibirán su haber junto con el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones mínimas: Cobran los titulares con documentos finalizados en 2 . También recibirán el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: Cobran los titulares con documentos terminados en 2 .

Asignación por Embarazo: Cobran las titulares con documentos finalizados en 0 .

Asignación por Prenatal: Cobran las titulares con documentos terminados en 0 y 1 .

Asignación por Maternidad: Se abonan a todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro:

Para consultar la fecha y el medio de cobro, los beneficiarios pueden utilizar las siguientes opciones:

A través del sitio web de ANSES, seleccionando la opción "Calendario de pagos". Ingresando a la plataforma "mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego dirigiéndose a "Cobros" y "Consultar fecha y medio de cobro". Utilizando la "app mi ANSES" e ingresando a "Mis datos" y "Mis fechas de cobro". Mediante la "Atención Virtual", donde se debe iniciar una atención, elegir "Consultas rápidas" y finalmente "Cuándo y dónde cobro".

F.P