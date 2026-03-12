Confirman la fecha para la 31° edición de la "Trepada a La Hoya"

El ciclismo regional ya tiene una cita marcada en el calendario. Se confirmó la realización de la 31° edición de la Trepada a La Hoya, una de las carreras más clásicas y esperadas de la ciudad, que año tras año pone a prueba la resistencia de ciclistas locales y visitantes.

Un recorrido con historia

La competencia, que une la ciudad con la base del Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya, es reconocida por su exigencia técnica y la belleza de su entorno. En esta edición número 31, la organización espera convocar a un gran número de participantes que buscan superar sus propios límites en las pendientes de la cordillera.

El evento se ha consolidado como un pilar del deporte local, atrayendo tanto a ciclistas de élite como a aficionados que se preparan durante meses para encarar el ascenso.

Agendá el desafío

La fecha elegida para esta edición 2026 es el domingo 19 de abril. Con el anuncio oficial, se abre el periodo de preparación para que los competidores comiencen su puesta a punto para uno de los recorridos más desafiantes y emblemáticos de la provincia.

Próximamente se brindarán detalles sobre las categorías, los puntos de inscripción y los requisitos técnicos para participar de esta nueva edición de un clásico que ya es parte de la historia de Esquel.







M.G