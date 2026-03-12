Alianza estratégica: Municipio, Provincia y UTHGRA impulsarán capacitaciones en Esquel

Durante la reunión se abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas al fortalecimiento del sector turístico y gastronómico en Esquel, especialmente en materia de formación y capacitación laboral.

Del encuentro también participó la subsecretaria municipal de Desarrollo Productivo, Paula Botto, quien destacó la importancia de generar espacios de trabajo conjunto. “Trabajamos sobre las capacitaciones que pueden impulsarse de manera articulada entre el municipio, la provincia y el sector gastronómico, con el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad del servicio y las oportunidades laborales”, señaló.

Asimismo, Botto indicó que se analiza la incorporación de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) a este espacio de articulación, junto con los Centros de Formación Profesional locales y el Instituto Superior de Educación Técnica (ISET), con los que ya se vienen desarrollando acciones conjuntas.

Estas instancias de trabajo buscan consolidar políticas de capacitación que acompañen el crecimiento del sector turístico y gastronómico, considerado estratégico para el desarrollo económico de la ciudad.









M.G