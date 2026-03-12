19°
12 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Salud Escolar: refuerzan los controles médicos obligatorios para estudiantes ingresantes

Educación y Salud lanzaron una nueva etapa del programa PROSANE. Estudiantes de 5 y 11 años deberán realizarse controles oftalmológicos, auditivos y de vacunación. Conocé los plazos para entregar la planilla en las escuelas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud del Chubut continúan desarrollando de manera conjunta una estrategia sostenida para garantizar controles de salud integral a los estudiantes que ingresan a la sala de 5 años, en el Nivel Inicial, y a sexto grado, en el Nivel Primario.

 

Se trata de una política pública interministerial que tiene como eje el acompañamiento de las trayectorias escolares desde una perspectiva preventiva, de cuidado y de derechos.

 

Enfoque preventivo

 

En este marco, la Provincia refuerza la implementación del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) en todo el territorio chubutense, siendo una iniciativa que tiene como objetivo detectar y tratar de manera temprana posibles problemáticas de salud que puedan incidir en el bienestar integral y el rendimiento escolar de los estudiantes.

 

A través del PROSANE, se llevarán adelante controles médicos integrales destinados a niñas, niños y adolescentes de 5 y 11 años, cuyas familias deberán completar la Planilla de Evaluación Integral de Salud Escolar. Este documento, que debe ser entregado en la institución educativa correspondiente y también se comparte con el sistema de salud provincial, constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico oportuno y el adecuado seguimiento sanitario durante la escolaridad.

 

Evaluación Integral de Salud Escolar: contenidos y plazos

 

El control de salud escolar incluye una serie de evaluaciones médicas orientadas a identificar posibles afecciones en la población escolar. Entre los ítems obligatorios de la planilla se encuentran: la identificación de antecedentes de salud; el examen físico completo; la evaluación odontológica, que contempla topicación con flúor y enseñanza de la técnica de cepillado; el tamizaje auditivo mediante audiometría o barrido tonal; la evaluación del lenguaje, el habla y la comunicación; el control oftalmológico de agudeza visual; y la revisión del calendario de vacunación, con la aplicación de dosis faltantes en caso de corresponder.

 

Las familias podrán descargar la planilla desde el sitio web de la Secretaría de Salud (www.secretariadesalud.chubut.gov.ar) y completarla junto con el equipo de salud y la escuela. Los controles podrán realizarse en cualquier centro de salud de la provincia o en consultorios particulares con pediatras de cabecera.

 

En relación con los plazos establecidos, la entrega de la planilla para la franja etaria hasta los 5 años se extenderá hasta el 31 de julio, mientras que los estudiantes de 11 años en adelante tendrán tiempo de presentarla en su establecimiento educativo hasta el 30 de noviembre.

 

Desde el Ministerio de Educación se insta a las familias a participar activamente de este proceso, que es previo al ingreso escolar a primer grado (Nivel Primario) y primer año (Nivel Secundario), fortaleciendo el trabajo articulado con el sistema de salud y contribuyendo a la detección temprana de posibles problemas, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral y el derecho a la educación de las y los estudiantes del Chubut.

 

