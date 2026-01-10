25°
10 de Enero de 2026
La Policía Federal encabeza la investigación para determinar las causas del incendio en la Comarca

La PFA redobla su presencia en el epicentro de la emergencia ígnea. Además del combate al fuego, la fuerza realiza tareas de investigación para identificar a los responsables de los focos ígneos en la Comarca Andina.
En el marco del crítico escenario que atraviesa la Comarca Andina, la Policía Federal Argentina (PFA) ha desplegado un importante operativo en el territorio de Chubut. Más allá de su participación en el combate directo del fuego, la fuerza de seguridad nacional ha asumido un rol clave: liderar la investigación que busca esclarecer cómo se originaron las llamas.

 

 

A través de sus canales oficiales, la PFA dio cuenta de su presencia en el epicentro del siniestro con recursos humanos y materiales especializados. Actualmente, los efectivos trabajan de manera interdisciplinaria para dar respuesta a la emergencia y asegurar las zonas críticas.

 

 

Seguridad y peritajes judiciales

 

La labor de la Policía Federal en la zona tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, el apoyo en materia de seguridad para los brigadistas y pobladores; por el otro, el encabezamiento de la investigación pericial.

 

 

“Estamos brindando seguridad y encabezando la investigación para determinar las causas que lo provocaron”, informaron desde la fuerza. Estos peritajes son una pieza fundamental para el Ministerio Público Fiscal, que busca recolectar pruebas que confirmen la hipótesis de intencionalidad en el foco iniciado el pasado lunes en la zona de Puerto Patriada.

 

 

