Del horror al milagro: dieron de alta a la nena herida en Navidad por una bala perdida

Angelina, la nena de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida mientras celebraba Navidad en Villa Sarmiento, recibió el alta médica este viernes luego de permanecer internada desde el 25 de diciembre. La menor estuvo hospitalizada en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía, donde fue atendida tras el grave episodio.

La abuela de la nena habló con los medios tras la emotiva noticia y expresó su alivio: “Angelina se ríe, lee, habla, camina, todo perfecto. Mantiene el sentido del humor, hace chistes… Hoy le contaron lo que pasó, se lo explicaron los chicos del hospital que la atendieron tan bien y ella lo tomó bien”.

Conmovida, agregó: “Esa noche vivimos un horror. De la causa no sabemos nada, no hay detenidos. Pero hoy todo es felicidad”.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 25 de diciembre, cuando la menor se encontraba en la vereda observando los fuegos artificiales. En ese momento recibió un disparo en la cabeza producto de una bala perdida.

Inicialmente fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad de la herida fue derivada al cercano Sanatorio de la Trinidad para recibir atención de mayor complejidad. Desde esa madrugada permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico.

Según informaron fuentes médicas, el proyectil ingresó por la parte posterior del cráneo y quedó alojado en la zona occipital. “Tiene orificio de entrada, pero no de salida. La bala permanece alojada en la nuca”, explicó el periodista Ignacio González Prieto en TN.

Los profesionales decidieron no extraer el proyectil. “Muchas veces no es necesario retirarlo, porque se prioriza la presión intracraneana”, detalló el periodista especializado en policiales.

Aunque Angelina ya regresó a su casa, los médicos aclararon que no se trata de un alta definitiva. La nena continuará con un tratamiento y un seguimiento ambulatorio para monitorear su evolución y posibles secuelas.

“Lo que se observa ahora es cómo se rehabilita y si quedaron secuelas por la trayectoria del proyectil dentro del cráneo. Lo mejor que puede pasar es que haya recorrido la menor distancia posible”, explicaron los especialistas, ya que el desplazamiento de la bala podría afectar distintas áreas del cerebro.

En el marco de la investigación, un vecino de Villa Sarmiento, partido de Morón, aportó un video que podría resultar clave para esclarecer el caso. Se trata de una grabación de una cámara de seguridad ubicada a unos 100 metros de la casa de Angelina.

Según informó A24, en las imágenes se ve al hijo del vecino jugando con una estrellita en el patio mientras se escuchan los fuegos artificiales. En medio de los estruendos, se distingue una detonación que podría corresponder a un arma de fuego.