Sabado 10 de Enero de 2026
10 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Furia en un colectivo: lo acusaron de abusar de una pasajera y le dieron una paliza

La mujer denunció que en el viaje un hombre habría intentado manosearla. Y todo terminó mal: lo golpearon hasta que llegó la policía.
Un momento de furia se vivió en el barrio porteño de Caseros cuando un hombre fue acusado de abusar de una pasajera arriba de un colectivo de la línea 53. Según relataron testigos, la situación se desató cuando una mujer denunció que el hombre habría intentado manosearla durante el viaje. El clima se puso tenso de inmediato: otros pasajeros y vecinos lo bajaron a la fuerza del colectivo y comenzaron a golpearlo en plena calle.

 

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el chofer del colectivo abrió la puerta de la unidad tras advertir la situación, lo que permitió que el acusado fuera descendido del interno en medio del conflicto. En un momento, el acusado intentó ingresar a una fábrica para refugiarse. Sin embargo, los trabajadores los golpearon y le cerraron la puerta en la cara.

 

En las imágenes puede verse el enojo de los presentes, que lo mantuvieron reducido en el lugar. Testigos indicaron que no contaban con información sobre el estado de la menor que habría sido víctima del hecho. Minutos después, la policía llegó al lugar y detuvo al presunto abusador, que ya presentaba signos de haber sido agredido por varias personas.

 

 

 

