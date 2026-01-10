Pañalera Félix: El emprendimiento que nació en pandemia y hoy recorre todo Esquel

En la esquina de Avenida Holdich y Juan Manuel de Rosas, un emprendimiento local ha sabido ganarse el corazón y la confianza de las familias esquelenses. Se trata de Pañalera Félix, un espacio que nació hace cinco años —en pleno contexto de pandemia— para cubrir una necesidad vacante en el barrio y que hoy, de la mano de Antonela Almada, continúa expandiéndose con una premisa clara: ayudar al bolsillo del cliente.

Antonela, quien se hizo cargo del proyecto hace dos años tras llegar desde Buenos Aires, entiende perfectamente los desafíos de la maternidad y la paternidad. "Pensé en la necesidad de muchas madres a las que se les dificulta salir a buscar pañales, especialmente cuando el bebé es recién nacido. Por eso, hacemos envíos a domicilio todos los días", explica.

Servicio sin fronteras

Una de las claves del éxito de Pañalera Félix es su logística. Antonela no solo atiende el local, sino que ella misma se encarga de los repartos al cerrar las puertas. Además, el comercio ofrece un servicio fundamental para la región: el traslado gratuito de pedidos hasta la terminal de ómnibus para aquellos clientes que viven en las localidades del interior.

Variedad y precios accesibles

Aunque el fuerte es la línea completa de pañales y apósitos para niños y adultos, el local ha comenzado a incursionar en el rubro textil. "No me gusta quedarme quieta, así que incorporamos ropa de bebé e infantil, y quiero seguir sumando accesorios", comenta Antonela.

La búsqueda de precios competitivos es una constante en su gestión. El objetivo es ofrecer oportunidades que alivien la economía familiar sin descuidar la calidad de los productos.

El local atiende de lunes a sábados en horarios amplios para comodidad de los vecinos:

Mañana: 10:00 a 13:30 hs.

Tarde: 17:00 a 21:00 hs (en verano el cierre se extiende hasta las 21:30 hs).

Para quienes prefieren la modalidad virtual, pueden encontrarlos en Instagram y Facebook como "Pañalera Félix", o acercarse directamente a la sucursal en Avenida Holdich 81.

F.P