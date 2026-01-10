25°
22° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 10 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelRed43
10 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Pañalera Félix: El emprendimiento que nació en pandemia y hoy recorre todo Esquel

Con un fuerte enfoque en la economía familiar, Antonela Almada impulsa Pañalera Félix. Desde el reparto a domicilio hasta envíos sin cargo a la terminal para vecinos del interior, el comercio se consolida como un aliado de la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la esquina de Avenida Holdich y Juan Manuel de Rosas, un emprendimiento local ha sabido ganarse el corazón y la confianza de las familias esquelenses. Se trata de Pañalera Félix, un espacio que nació hace cinco años —en pleno contexto de pandemia— para cubrir una necesidad vacante en el barrio y que hoy, de la mano de Antonela Almada, continúa expandiéndose con una premisa clara: ayudar al bolsillo del cliente.

 

 

Antonela, quien se hizo cargo del proyecto hace dos años tras llegar desde Buenos Aires, entiende perfectamente los desafíos de la maternidad y la paternidad. "Pensé en la necesidad de muchas madres a las que se les dificulta salir a buscar pañales, especialmente cuando el bebé es recién nacido. Por eso, hacemos envíos a domicilio todos los días", explica.

 

 

Servicio sin fronteras

 

Una de las claves del éxito de Pañalera Félix es su logística. Antonela no solo atiende el local, sino que ella misma se encarga de los repartos al cerrar las puertas. Además, el comercio ofrece un servicio fundamental para la región: el traslado gratuito de pedidos hasta la terminal de ómnibus para aquellos clientes que viven en las localidades del interior.

 

 

Variedad y precios accesibles

 

Aunque el fuerte es la línea completa de pañales y apósitos para niños y adultos, el local ha comenzado a incursionar en el rubro textil. "No me gusta quedarme quieta, así que incorporamos ropa de bebé e infantil, y quiero seguir sumando accesorios", comenta Antonela.

 

 

La búsqueda de precios competitivos es una constante en su gestión. El objetivo es ofrecer oportunidades que alivien la economía familiar sin descuidar la calidad de los productos.

 

 

El local atiende de lunes a sábados en horarios amplios para comodidad de los vecinos:

  • Mañana: 10:00 a 13:30 hs.

     

  • Tarde: 17:00 a 21:00 hs (en verano el cierre se extiende hasta las 21:30 hs).

     

 

Para quienes prefieren la modalidad virtual, pueden encontrarlos en Instagram y Facebook como "Pañalera Félix", o acercarse directamente a la sucursal en Avenida Holdich 81.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Ejército Argentino despliega logística y tecnología frente a los incendios forestales
2
 Esquel despliega un operativo integral de asistencia por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
3
 Esquel se une por sus brigadistas: Vecinos organizan puntos de recolección para apoyar el combate del fuego
4
 Desolación en Puerto Patriada: El fuego arrasó con el paisaje del acceso y dejó un escenario de cenizas.
5
 Chubut despliega un operativo histórico con apoyo federal y refuerzos internacionales para combatir el fuego
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -