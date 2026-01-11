Puerto Patriada: El viento reactivó focos y el incendio avanza hacia El Pedregoso

La situación en la zona de Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, continúa siendo de extrema gravedad. Según el Parte N° 6, emitido a las 23:30 hs de este 10 de enero de 2026, el incendio detectado originalmente el pasado lunes 05/01 permanece en estado ACTIVO. Las estimaciones oficiales indican que la superficie afectada alcanza ya las 11.970 hectáreas, dañando matorrales, bosques implantados y bosque nativo. Mientras las tareas de combate continúan, la causa del inicio del fuego permanece bajo investigación.

Reactivación por vientos intensos

Aunque las primeras horas de la jornada permitieron avanzar con las tareas planificadas, el escenario cambió drásticamente a partir de las 13:00 hs. El incremento en la velocidad del viento provocó la reactivación de varios sectores, complicando el trabajo de los brigadistas.

El fuego descendió por detrás de la Escuela N° 81 y avanzó con determinación hacia el sector de El Pedregoso. Uno de los puntos de mayor tensión se vivió en Los Paredones, donde las llamas volvieron a cruzar la Ruta Nacional N° 40, propagándose hacia la zona de Laguna Las Mercedes.

Infraestructura en riesgo y despliegue técnico

En el sector cercano a la Laguna Las Mercedes, el incendio se mantiene con alta actividad, lo que pone en riesgo directo instalaciones críticas como la Usina y la Escuela de El Coihue. Para evitar daños mayores, se mantiene un despliegue constante de personal con maquinaria vial realizando la apertura de fajas cortafuegos y el resguardo preventivo mediante camiones cisterna.

En simultáneo, el siniestro avanzó sobre el sector de Cárdenas (margen noroeste del Lago Epuyén), afectando áreas como el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas, donde se registran focos secundarios y actividad en las zonas altas.

Operaciones aéreas y terrestres

Los medios aéreos pudieron operar durante el día, concentrando sus descargas en las áreas de interfase de La Angostura, El Balcón, El Pedregoso y Aldea San Francisco, donde la cercanía de las viviendas es una prioridad absoluta.

Sin embargo, en otras áreas la situación fue más compleja. En el Aserradero Franco, el fuego se propagó con intensidad hacia La Burrada, obligando a intensificar las fajas con maquinaria. Por otro lado, en la zona alta del Cordón Derrumbe (Laguna Los Alerces), el personal que había sido helitransportado debió replegarse preventivamente debido a que la reactivación de los focos impidió que los trabajos fueran efectivos.

Llegada de refuerzos estratégicos

Para fortalecer el combate, se confirmó la incorporación de 63 brigadistas de la Provincia de Córdoba (ETAC) y 15 integrantes de la Brigada Nacional Noreste (BNNEA) del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF–AFE).

Con la llegada de estos 78 nuevos combatientes, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) redistribuirá al personal en todo el perímetro, priorizando los sectores con mayor actividad y aquellos donde la presencia de viviendas e infraestructura es crítica.

Instituciones en el operativo

El combate es coordinado por el SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, y cuenta con el apoyo de una amplia red de instituciones:

Municipalidades de El Hoyo y Epuyén.

Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut y APSV.

Delegación Forestal El Hoyo y Protección Civil Municipal.

Pesca Continental, Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y el SNMF-AFE.

Las autoridades recuerdan que el SPMF es la única fuente de información oficial ante esta emergencia que mantiene en vilo a toda la Comarca Andina.



T.B