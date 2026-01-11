PNLA: El impactante antes y después del fuego en la pasarela de Río Arrayanes

La gravedad de la situación ambiental en la cordillera ha quedado plasmada en un registro que conmovió a la comunidad. Recientemente, la usuaria de Instagram @lolamirandaviajes compartió en sus redes un video donde se ve el antes y el después del incendio de la pasarela de Río Arrayanes. Las imágenes son contundentes: se observa cómo el fuego ha consumido toda la vegetación de nuestro querido Parque Nacional Los Alerces.

Este desastre natural ha dejado como consecuencia la pérdida de miles de hectáreas de bosques nativos, lo que conlleva un daño irreversible para nuestra Patagonia. El escenario es crítico y el fuego no da tregua, presentándose como uno de los desafíos más difíciles para la región en los últimos tiempos.

El trabajo incansable de nuestros héroes

En este contexto de emergencia, nuestros brigadistas, bomberos y vecinos trabajan sin parar para sofocar los focos generados por los fuertes vientos en la zona. La labor se realiza en condiciones extremas, enfrentando ráfagas que reavivan las llamas y dificultan el control del perímetro. Desde todos los sectores de la sociedad se ha manifestado un fuerte apoyo a nuestros héroes, quienes arriesgan su integridad física para proteger el patrimonio de todos.

Infraestructura a salvo gracias al combate

Cabe destacar que, a pesar de la magnitud del incendio y la pérdida de flora nativa, gracias al gran accionar de los combatientes se pudieron salvar las infraestructuras del Parque Nacional Los Alerces. Entre los logros del operativo se cuenta la preservación de la emblemática pasarela de Río Arrayanes, las casas de los vecinos de la zona y diversas estructuras operativas del mismo parque.

La lucha continúa en el terreno, con el objetivo de frenar el avance destructivo y comenzar, algún día, el largo proceso de recuperación de un ecosistema que hoy se encuentra herido, pero sostenido por el coraje de quienes lo defienden.



T.B