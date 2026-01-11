11°
11 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Epuyén: Lista oficial de evacuados y reporte de salud en el Gimnasio Municipal

Ante la contingencia actual, el Gimnasio Municipal funciona como zona segura. Autoridades confirmaron la identidad de los evacuados y agradecieron la colaboración constante de la comunidad.
Escuchar esta nota

En el marco de las acciones de asistencia frente a la emergencia que atraviesa la zona, la Municipalidad de Epuyén ha emitido un comunicado oficial con fecha 11 de Enero 2026 para llevar tranquilidad a la población y a los familiares de las personas desplazadas.

 

Actualmente, el Gimnasio Municipal de Epuyén funciona como el centro principal de recepción y asistencia. Según el último reporte sanitario, la Municipalidad informa que los evacuados que se encuentran en dichas instalaciones están en PERFECTO ESTADO DE SALUD.

 

Lista de personas asistidas

 

A fin de facilitar la localización y el contacto, se ha difundido la nómina oficial de los evacuados en el Gimnasio Municipal de Epuyén:

 

  • Diego Ferreyra

     

  • Gerónimo Ferreyra

     

  • Claudia Ferreyra

     

  • Miriam Ferreyra

     

  • Campos Emilio

     

  • Campos Axel

     

  • Campos Facundo

     

  • Quiroga Sandra

     

  • Cornelio Giménez

     

Compromiso comunitario

 

Desde el Ejecutivo local se hizo especial hincapié en el acompañamiento recibido durante estas horas críticas. "Agradecemos la solidaridad y colaboración de la comunidad en estos momentos", expresaron las autoridades, destacando la importancia del trabajo unido para enfrentar la contingencia.

 

Se recuerda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar la difusión de datos erróneos sobre el estado de los centros de asistencia.

 


T.B

 

