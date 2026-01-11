Epuyén: Lista oficial de evacuados y reporte de salud en el Gimnasio Municipal

En el marco de las acciones de asistencia frente a la emergencia que atraviesa la zona, la Municipalidad de Epuyén ha emitido un comunicado oficial con fecha 11 de Enero 2026 para llevar tranquilidad a la población y a los familiares de las personas desplazadas.

Actualmente, el Gimnasio Municipal de Epuyén funciona como el centro principal de recepción y asistencia. Según el último reporte sanitario, la Municipalidad informa que los evacuados que se encuentran en dichas instalaciones están en PERFECTO ESTADO DE SALUD.

Lista de personas asistidas

A fin de facilitar la localización y el contacto, se ha difundido la nómina oficial de los evacuados en el Gimnasio Municipal de Epuyén:

Diego Ferreyra

Gerónimo Ferreyra

Claudia Ferreyra

Miriam Ferreyra

Campos Emilio

Campos Axel

Campos Facundo

Quiroga Sandra

Cornelio Giménez

Compromiso comunitario

Desde el Ejecutivo local se hizo especial hincapié en el acompañamiento recibido durante estas horas críticas. "Agradecemos la solidaridad y colaboración de la comunidad en estos momentos", expresaron las autoridades, destacando la importancia del trabajo unido para enfrentar la contingencia.

Se recuerda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar la difusión de datos erróneos sobre el estado de los centros de asistencia.

