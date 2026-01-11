Chubut: Nuevos equipos garantizan el servicio eléctrico en Cholila y Epuyén

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al intendente de Cholila, Silvio Boudargham, supervisó las tareas preventivas que se llevan a cabo para evitar que el foco ígneo que permanece activo en el Parque Nacional Los Alerces afecte el ejido de la localidad. En esta ocasión, el mandatario estuvo presente en la localidad de Cholila con parte de su gabinete, en el marco del acompañamiento de la Provincia a toda la Comarca Andina ante la situación de los incendios forestales.

De manera simultánea, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), destacaron que se desarrollan tareas en dos frentes para garantizar el restablecimiento del servicio eléctrico y la seguridad del sistema en las localidades de Cholila y Epuyén, afectadas por el avance del incendio de Puerto Patriada sobre la línea de 13,2 kV, y se realizan reparaciones en la línea de media tensión de 33 kV.

En ese sentido, Torres confirmó que el suministro eléctrico se reanudará en horas de la madrugada, con el arribo a la zona de equipos de emergencia adquiridos por la Provincia.

El Gobernador también recorrió la zona del Parque Nacional Los Alerces afectada por el incendio, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y autoridades de la Administración de Parques Nacionales.

Suministro eléctrico

Durante la recorrida, el Gobernador el Gobernador destacó las tareas realizadas para resguardar la Subestación Eléctrica Coihue y detalló que algunos tramos de la línea de 33 kV fueron afectados por el avance del fuego en Puerto Patriada, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico en Epuyén y Cholila.

Al respecto, el titular del Ejecutivo remarcó que “en los sectores donde la línea estuvo comprometida, la contención fue efectiva y hoy se encuentra en mejores condiciones en comparación con la traza antigua”, dado que el incendio no alcanzó la estación transformadora.

“Con la llegada este domingo de los nuevos equipos gestionados por nuestro gobierno, vamos a poder garantizar el pronto restablecimiento de la energía, tanto en Cholila como en Epuyén”, aseguró.

Coordinación y 48 horas cruciales

Sobre la situación del incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, Torres precisó que “hasta el momento el foco está contenido, con un cortafuegos perimetral ya ejecutado en las inmediaciones de Cholila, para evitar que el fuego llegue a las cercanías de la localidad”, y advirtió que “como dije el viernes a última hora, había que resistir 48 horas hasta que descendieran el viento y la temperatura, para poder contar así con condiciones mucho más favorables que permitan seguir avanzando con el operativo en los distintos sectores de la Cordillera”, y en tal sentido expresó que “las condiciones actuales de lluvia y de leve descenso de las temperaturas son muy positivas de cara a los trabajos de contención de las llamas”.

“Es fundamental que la coordinación entre los distintos actores, tanto provinciales como nacionales, continúe abocada al cien por ciento a contener el fuego hasta el lunes”, subrayó Torres.

Finalmente, el Gobernador destacó que esta estrategia permite garantizar el suministro eléctrico a las comunidades afectadas mientras avanzan las reparaciones definitivas, y remarcó que el Gobierno provincial continuará desplegando todos los recursos técnicos y humanos necesarios para acompañar a las localidades de la Comarca Andina, priorizando la seguridad de la población y la continuidad de los servicios esenciales.

Restablecimiento del servicio eléctrico

Como consecuencia de los incendios registrados en la Comarca Andina, se produjeron afectaciones en la infraestructura eléctrica regional, particularmente en la línea de media tensión de 33 kV, lo que generó interrupciones parciales del servicio.

Asimismo, una cuadrilla se encuentra afectada a las tareas de reposición de la línea de 13,2 kV en Puerto Patriada desde este sábado; durante el tiempo en el que se prolonguen los trabajos, se utilizará un equipo de generación aislada para garantizar el suministro de energía en el sector.

Actualmente, las localidades de Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén se encuentran energizadas y los servicios operan con normalidad. En tanto, Cholila y Epuyén permanecen sin suministro eléctrico debido a los daños ocasionados por el avance del fuego.

En este contexto, el Gobierno provincial trabaja en dos frentes simultáneos. Por un lado, avanzan las tareas de reparación y reconexión de la línea de 33 kV, con el objetivo de normalizar el sistema eléctrico regional en un plazo estimado hasta el miércoles, sujeto a las condiciones operativas y climáticas.

Paralelamente, como parte del plan de contingencia ante emergencias ígneas y eventuales nuevas averías, el Gobernador confirmó que durante la tarde de hoy arribarán a la zona equipos de generación aislada, cuya prioridad de instalación será en Epuyén y Cholila, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico durante las primeras horas de la madrugada del lunes.

Los equipos incorporados consisten en conjuntos generadores de alta potencia, compuestos por dos grupos electrógenos diésel Caterpillar modelo 3512B, con una potencia continua total de 1.056 kW, aptos para operación en intemperie; transformadores elevadores de tensión 0,38/13,2 kV con celdas de protección; y tanques de combustible de 30 m³, que permiten una operación sostenida y autónoma.



T.B