Martes 13 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Villarruel: "Todos los años se repite esta tragedia"

La vicepresidente propuso endurecer el Código Penal para que los responsables de incendios enfrenten condenas de cumplimiento efectivo.
Por Redacción Red43

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se manifestó sobre los incendios forestales que afectan de manera recurrente a la Patagonia y adelantó que propondrá en el Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas contra quienes inicien el fuego, así como una mejora en los mecanismos de coordinación entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales para el combate de los incendios.

 

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Villarruel señaló que los incendios se repiten año tras año y afectan tanto a parques nacionales como a tierras fiscales y privadas. En ese marco, sostuvo que los focos pueden originarse de manera intencional, por negligencia o de forma accidental, y remarcó que se trata de una tragedia que impacta en toda la sociedad.

 

La vicepresidenta indicó que el objetivo de la iniciativa es que quienes provoquen incendios enfrenten sanciones con cárcel efectiva, sin distinciones de nacionalidad, origen étnico o ideología, y subrayó que toda persona que cometa un delito debe responder ante la ley.

 

En su mensaje, también hizo referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y establece la obligación de las autoridades de protegerlo y restaurarlo cuando resulte dañado. Finalmente, destacó el valor de la Patagonia como patrimonio común de los argentinos y de las generaciones futuras, y remarcó la necesidad de fortalecer su cuidado y protección.

 

 

