Ráfagas de viento reavivan el fuego en el Lago Epuyén y complican el combate

En una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, la lucha contra el fuego en la provincia de Chubut sumó una nueva complicación. Una densa columna de humo, emergiendo sobre una de las laderas montañosas, reflejó este martes la reactivación de un foco de incendio forestal en las cercanías del Lago Epuyén. El fenómeno, descrito por testigos como una "chimenea" de humo, volvió a movilizar de urgencia el operativo de control.

El fuego se reactivó con una violencia inusitada debido a las ráfagas de viento, que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, azotando tanto el lago como el bosque circundante. Esta situación crítica obligó a redoblar los esfuerzos de los brigadistas y pilotos, quienes deben lidiar con una visibilidad reducida y condiciones de vuelo extremadamente difíciles.

Condiciones climáticas y pronóstico

Para la tarde de hoy se espera que la temperatura máxima alcance los 22°C, con una humedad relativa mínima de apenas el 20%. El viento del oeste mantendrá ráfagas máximas de 40 km/h durante la noche y la madrugada del miércoles, lo que representa un riesgo constante de propagación de lenguas de fuego a través de la vegetación seca.

Sin embargo, el pronóstico extendido ofrece una luz de esperanza: para mañana miércoles se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante la tarde y la noche. Aunque estas lluvias serán vitales para enfriar el suelo, los equipos de emergencia deberán convivir con vientos que podrían llegar a los 50 km/h.

Operativo de combate y superficie afectada

El despliegue actual cuenta con medios aéreos estratégicos, entre ellos el avión Fireliner, que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar casi seis mil litros de agua en cada pasada. En tierra, el operativo incluye la labor de 295 brigadistas coordinados por múltiples organismos estatales, quienes realizan recorridas con herramientas manuales, trabajan con equipos de bombeo y refuerzan las fajas cortafuegos para resguardar las viviendas del pueblo de Epuyén.

Según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya ha afectado aproximadamente 11.970 hectáreas en las zonas de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. Si bien se informó que 22 de los 32 focos detectados fueron sofocados, el fuego sigue activo y en expansión en los frentes reactivados.

Investigación sobre el origen del fuego

En paralelo al combate, la Justicia de Chubut avanza en la investigación sobre la presunta intencionalidad de los focos. El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que peritos especializados determinaron que el inicio se dio en un lugar "en el medio de la nada", equidistante entre la localidad del Oso y Puerto Patriada.

Las pericias detectaron la existencia de gases por combustible en el sitio, lo que dio positivo para un inicio provocado. El fiscal precisó que el foco se inició minutos antes de las 15 horas del lunes 5 de enero. Aunque se investigan posibles motivaciones inmobiliarias, Díaz Mayer descartó totalmente cualquier vinculación con la comunidad mapuche, calificando esa hipótesis como "lo más alejado de la realidad".



