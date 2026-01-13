Solidaridad en Trelew: Comercialeros realizan colecta para los afectados por el fuego

En un gesto de compromiso y solidaridad, los grupos comercialeros de la ciudad de Trelew se han movilizado para recolectar elementos esenciales destinados a los brigadistas, bomberos y vecinos afectados por los incendios en la zona cordillerana. La iniciativa, que tuvo un punto fuerte de encuentro en la plaza Alfredo García, busca aportar un "granito de arena" ante la compleja situación que atraviesa la provincia.

Cristian Ríos, referente del Grupo Comercialeros "Sin Límites", brindó detalles sobre la campaña que integra a más de 100 personas. "Estuvimos juntando elementos ayer a la noche, hicimos una colecta en la plaza Alfredo García. Se juntó agua, algunas ropas de trabajo, borceguíes, elementos de primeros auxilios y medicamentos como Platsul o gotitas para los ojos", explicó.

Un esfuerzo conjunto de todos los sectores

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Ríos destacó que la iniciativa trascendió a su grupo particular: "No únicamente 'Sin Límites', sino que de todos los grupos comercialeros de Trelew fueron los que se acercaron. Gente en particular nos dejó lavandina, colchones, ropa de cama y elementos de protección como barbijos y máscaras".

A diferencia del año pasado, donde la prioridad fue la indumentaria, en esta oportunidad el pedido se centró en insumos críticos para quienes combaten el fuego. "Este año nos dijeron que ropa no. Hicimos el contacto con la gente de los bomberos de El Hoyo por intermedio de la agrupación de veteranos de guerra de policía del Chubut y también con el señor jefe de policía, donde él nos mandó algunas cosas que estaban necesitando puntualmente", relató Ríos.

Logística y destino de las donaciones

Actualmente, los voluntarios se encuentran en la fase de clasificación de los elementos para asegurar que lleguen en condiciones óptimas. "Estamos clasificando todo para que vaya separado: el agua, la lavandina, la ropa, los alimentos. Lo vamos a preparar en cajas, cosa de que vaya bien protegido", detalló el referente.

Se estima que el despacho de los insumos se realice entre el jueves o viernes, cuando la camioneta de Gerardo —quien encabeza el traslado con un vehículo y carro equipado— salga hacia la cordillera. "La idea es llevar todo a la municipalidad o a bomberos de El Hoyo. De ahí veremos cómo se van a repartir, tratando de que llegue todo directamente a los afectados y para ayudar a los brigadistas y bomberos que están trabajando todavía en los focos".

Cómo seguir colaborando

La colecta continúa abierta para quienes deseen sumar su aporte. Cristian Ríos se ofreció personalmente a retirar las donaciones de aquellos que no puedan acercarse: "He recolectado en varios lugares donde nos han llamado. Yo dejé mi número de teléfono particular para que me llamaran, yo voy a buscar las cosas y se las acerco a Gerardo".

Para colaborar con agua, elementos de primeros auxilios, alimentos o artículos de limpieza, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono: 284958151. "Me tienen que llamar nomás, yo me acerco, buscamos las cosas y ya las vamos preparando", concluyó.



T.B