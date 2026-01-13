19°
13 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos

Un fenómeno marítimo inusual sorprendió a turistas y residentes, provocó evacuaciones preventivas y encendió la alerta en toda la región costera. El hecho ocurrió en Santa Clara del Mar. 
Por Redacción Red43

Un episodio meteorológico extremo se registró este lunes en la Costa Atlántica y tuvo consecuencias fatales en Santa Clara del Mar, donde un joven de 29 años perdió la vida tras ser arrastrado por una ola de gran magnitud que, según testigos, alcanzó varios metros de altura. Además, un hombre sufrió un infarto y permanece internado, mientras que al menos 35 personas resultaron con lesiones leves.

 

La víctima fue identificada como un joven oriundo de Mar del Plata, quien residía en Francia y se encontraba de visita en el país. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, fue llevado por el mar y golpeó contra las rocas de la costa. Pese a la rápida asistencia de los guardavidas y los intentos de reanimación, falleció en el lugar.

 

El fenómeno, conocido como “olas vagabundas” o “mini tsunamis”, se produjo de manera repentina y tomó por sorpresa a turistas y residentes. El avance del agua arrastró pertenencias personales y generó momentos de tensión en las playas, lo que motivó la evacuación preventiva de toda la zona costera de Santa Clara del Mar y sectores cercanos.

 

También se registró un aumento del oleaje en Mar del Plata y otras localidades de la región, con un impacto más fuerte en el norte del distrito de Mar Chiquita. Las autoridades continúan monitoreando la situación y evalúan nuevas medidas de prevención ante la imprevisibilidad de este tipo de eventos.

 

 

R.G.

 

