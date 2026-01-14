Trevelin: El municipio avanza con el mantenimiento de calles y espacios públicos

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes continúa trabajando de manera sostenida en la mejora de calles y espacios públicos de la localidad, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal, y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

En este marco, personal y equipos viales pesados de la Dirección de Servicios Públicos continúan realizando tareas de nivelación sobre la calle Libertad, trabajos previos a la continuidad de la obra de adoquinado que se ejecuta en ese sector.

En tanto, otro equipo municipal interviene en la calle Maestra A. Gargalione, dando respuesta a un reclamo de los vecinos, quienes durante cada temporada invernal sufrían el anegamiento del sector como consecuencia del desnivel existente en esa arteria de ripio. Las tareas apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y las condiciones de transitabilidad.

Asimismo, se llevan adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de banquinas sobre la calle Juan José Paso, contribuyendo a una mejor visibilidad y orden del espacio vial.

Desde el Municipio se solicita a vecinos y conductores circular con extrema precaución por las zonas intervenidas, respetar la señalización dispuesta y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos. Se agradece la comprensión ante las molestias temporales que estos trabajos puedan ocasionar, las cuales redundarán en mejoras permanentes para la comunidad.





T.B