Miércoles 14 de Enero de 2026
14 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: El municipio avanza con el mantenimiento de calles y espacios públicos

La Dirección de Servicios Públicos despliega maquinaria pesada para nivelación, limpieza de banquinas y solución de desniveles. Solicitan circular con precaución en las zonas de trabajo.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes continúa trabajando de manera sostenida en la mejora de calles y espacios públicos de la localidad, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal, y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

 

En este marco, personal y equipos viales pesados de la Dirección de Servicios Públicos continúan realizando tareas de nivelación sobre la calle Libertad, trabajos previos a la continuidad de la obra de adoquinado que se ejecuta en ese sector.

 

En tanto, otro equipo municipal interviene en la calle Maestra A. Gargalione, dando respuesta a un reclamo de los vecinos, quienes durante cada temporada invernal sufrían el anegamiento del sector como consecuencia del desnivel existente en esa arteria de ripio. Las tareas apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y las condiciones de transitabilidad.

 

Asimismo, se llevan adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de banquinas sobre la calle Juan José Paso, contribuyendo a una mejor visibilidad y orden del espacio vial.

 

Desde el Municipio se solicita a vecinos y conductores circular con extrema precaución por las zonas intervenidas, respetar la señalización dispuesta y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos. Se agradece la comprensión ante las molestias temporales que estos trabajos puedan ocasionar, las cuales redundarán en mejoras permanentes para la comunidad.



T.B

 

