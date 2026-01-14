Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?

El dueño de la empresa de transporte lacustre Cleona, Alejandro Ciurlanti, brindó detalles sobre el hundimiento de una embarcación ocurrido en el lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces. El hecho fue advertido el lunes, cuando personal de la empresa realizó controles periódicos sobre el estado de los barcos.

Según explicó Ciurlanti, al arribar al puerto constataron la ausencia de una de las embarcaciones que se encontraba fuera de servicio y correctamente amarrada. “Cuando llegamos al puerto nos encontramos que el Lahuan, el único barco que no estaba operativo, no estaba”, señaló.

En una primera instancia se evaluó la posibilidad de que la embarcación se hubiera soltado por acción de la correntada. No obstante, esa hipótesis fue descartada debido a las características del lugar y a la profundidad del río. Posteriormente, el intendente del Parque Nacional Los Alerces, alertó sobre la presencia de una mancha de combustible en la zona.

Al respecto, Ciurlanti indicó: “Había una mancha de combustible de más o menos 10 por 10 metros”, y detalló que se activó de inmediato el protocolo ambiental con la colocación de mantas y materiales absorbentes para la contención del derrame.

Durante las inspecciones realizadas en el área, se detectaron irregularidades en los sistemas de amarre. “Encontramos amarras cortadas”, afirmó Ciurlanti, quien explicó que la embarcación contaba con un amarre de proa sujeto a una boya con peso de fondo y otro de popa atado a árboles de la costa, ambos verificados en buen estado durante la última revisión técnica.

El dueño de Cleona indicó que, por las características de la embarcación, el hundimiento no podría haberse producido de manera espontánea. “Que se hunda solo es casi imposible”, expresó, al explicar que se trata de un trimarán con tres pontones que garantizan flotabilidad incluso ante daños parciales.

Actualmente, Prefectura Naval Argentina y personal de Parques Nacionales intervienen en la investigación. Las tareas de localización del barco presentan dificultades debido a la profundidad del lago, que en algunos sectores supera los 100 metros, lo que impide el trabajo de buzos convencionales y requiere equipamiento especializado.

Ciurlanti señaló que la empresa deberá afrontar los costos de extracción de la embarcación una vez que sea localizada, en cumplimiento de las obligaciones ambientales. Asimismo, informó que el barco estaba en proceso de venta y que su valor de mercado ronda los 500 mil dólares, por lo que el hecho representa un impacto económico significativo para la empresa.

Finalmente, indicó que Cleona se encuentra a la espera de la autorización de Parques Nacionales para retomar las excursiones lacustres una vez finalizada la emergencia por los incendios forestales. La última navegación se realizó el 4 de enero, cuando las embarcaciones de la empresa fueron utilizadas para el traslado de brigadistas hacia la zona afectada.

