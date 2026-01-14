Alerta meteorológica: lluvias podrían aliviar el fuego, pero rige aviso por vientos

En el marco del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces, las condiciones meteorológicas podrían presentar un escenario mixto para las próximas horas. Por un lado, se esperan lluvias que podrían brindar un alivio al trabajo que llevan adelante los brigadistas en el área protegida; sin embargo, el pronóstico también advierte sobre la presencia de fuertes vientos.

Según el parte emitido por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, para este miércoles 14 de enero rige un alerta amarilla por lluvias que afectará a las zonas de Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches. A su vez, el alerta por vientos rige para la totalidad de la provincia del Chubut.

Desde los organismos de emergencia se mantiene el monitoreo permanente de la situación, ya que las ráfagas podrían dificultar las tareas de combate del fuego y favorecer la propagación de focos activos, pese a la posible llegada de precipitaciones.

