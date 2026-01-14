18°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio ActivoParque Nacional Los Alerces
14 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta meteorológica: lluvias podrían aliviar el fuego, pero rige aviso por vientos

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que este miércoles rigen alertas por lluvias y vientos en la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces, las condiciones meteorológicas podrían presentar un escenario mixto para las próximas horas. Por un lado, se esperan lluvias que podrían brindar un alivio al trabajo que llevan adelante los brigadistas en el área protegida; sin embargo, el pronóstico también advierte sobre la presencia de fuertes vientos.

 

Según el parte emitido por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, para este miércoles 14 de enero rige un alerta amarilla por lluvias que afectará a las zonas de Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches. A su vez, el alerta por vientos rige para la totalidad de la provincia del Chubut. 

 

Desde los organismos de emergencia se mantiene el monitoreo permanente de la situación, ya que las ráfagas podrían dificultar las tareas de combate del fuego y favorecer la propagación de focos activos, pese a la posible llegada de precipitaciones.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel prepara su aniversario: tres noches de festival, Telebingo y fiesta electrónica
2
 Esquel: Corte programado de energía eléctrica para este miércoles 14 de enero
3
 Dos heridos tras un accidente vehicular en la intersección de Ameghino y Belgrano
4
 Paulina Cocina visitó Trevelin y destacó la propuesta gastronómica local
5
 Estaba borracho y salió a navegar en kayak sobre las aguas heladas de un lago
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -