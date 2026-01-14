22°
Miércoles 14 de Enero de 2026
14 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Epuyén bajo humo, en medio del combate contra el fuego

Continúan las acciones de bomberos frente a los focos, y advierten a vecinos por las condiciones climáticas que llevarán el humo a la ciudad.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Epuyén informa a los vecinos sobre el estado del incendio en el día de hoy miércoles 14 de Enero

 

Con el trabajo de 32 brigadistas que suben al sector de La Condorera para continuar con el trabajo de contención del incendio.

 


Ayer se realizaron descargas con medios aéreos para controlar el avance del fuego en dirección oeste-este por el faldeo del cerro.

 

Para el día de hoy desde la media mañana, desde el oeste, por el ingreso de un frente frío se esperan condiciones de viento con ráfagas de hasta 40 km/h.

 

A esto, se le suma la posibilidad de lluvias a partir de las 15 horas y hasta la medianoche pueden provocar precipitaciones con un acumulado de entre 4 a 12 mm de lluvias.

 

Debido a eso, hoy se verá mucho humo en dirección al pueblo consecuencia de la dirección del viento. 

 

SL

 

